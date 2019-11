EP FIBA: Inter doplatil na chyby, Bulatovič: Benfica všetko potrestala

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Lisabon 7. novembra (TASR) - Otvorenú a rovnocennú partiu sa snažili hrať basketbalisti Interu Bratislava s portugalskou Benficou Lisabon v rámci A-skupiny Európskeho pohára FIBA. Podobne ako pred týždňom v Leidene, aj tentoraz prišiel jeden slabší herný úsek, ktorý skúsenejší súper využil naplno. Zverenci trénera Aramisa Nagliča napokon uhrali prijateľnú prehru o deväť bodov (68:77).mali proti lídrovi skupiny parádny rozjazd, v piatej minúte vyiedli 13:2 a vo vedení sa držali po väčšinu prvého polčasu. Hrali s veľkou energiou na oboch stranách palubovky a dlho nepustili Benficu k jej hre.vrátil sa k zápasu rozohrávač Interu Goran Bulatovič.Zápas sa lámal v koncovke prvého polčasu, keď portugalský tím zaznamenal 14 bodov v sérii. Inter v tejto fáze urobil viacero chýb, čo skúsenejší súper tvrdo trestal. Po polčasovej prestávke ešte držali s domácimi krok, ale to už bol súper v ofenzíve rozbehnutý.uviedol hosťujúci pivot Michal Baťka.Inter prehrával v závere tretej štvrtiny už o 22 bodov, ale stretnutie napokon dokázal zdramatizovať. Po prestriedaní sa v záverečnej 10-minútovke pustil do stíhacej jazdy, v jednej chvíli bol rozdiel iba sedembodový. Lenže Benfica v správnej chvíli zabrala a koncovku si už bezpečne postrážila.zamyslel sa Bulatovič.Konečný rezultát o deväť bodov je pre slovenského zástupcu prijateľný, aj vzhľadom na vývoj skupiny. Benfica je aktuálne jasným suverénom a miestenka do ďalšej fázy by jej už nemala ujsť. Zostávajúce tri tímy však majú zhodnú bilanciu - jedno víťazstvo a dve prehry. O to dôležitejší bude už najbližší duel zverencov trénera Aramisa Nagliča, v utorok 12. novembra sa predstavia na palubovke maďarského Pécsu.uzatvoril Bulatovič.