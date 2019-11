EP FIBA: Inter s Leidenom o postupovú nádej

Na snímke vpravo David Abrahám (Inter) a vľavo András Rujak (Pécs) v zápase A-skupiny Európskeho pohára FIBA Inter Bratislava - Pécs VSK-Veolia v Bratislave 23. októbra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Pred basketbalistami Interu Bratislava sú dve domáce stretnutia v rámci A-skupiny Európskeho pohára FIBA. Už ten najbližší v stredu 20. novembra o 18.00 h proti holandskému Leidenu môže zodpovedať otázku ohľadom postupových nádejí slovenského zástupcu v pohárovej Európe.Situácia v skupine sa pred záverečnými dvoma kolami riadne zamotala. Na čele je Benfica Lisabon so siedmimi bodmi, Leiden a Inter majú zhodne po šesť bodov za dve výhry a dve prehry. Portugalskému zástupcovi by už nemala uniknúť miestenka do ďalšej fázy, o tú druhú si to s veľkou pravdepodobnosťou rozdajú aktéri stredajšieho stretnutia na Pasienkoch. "," vyhlásil pred zápasom krídelník Interu Richard Körner."Žlto-čierni" zakončili pred týždňom v pohári sériu stretnutí u súperov, na záver si pripísali cenné víťazstvo, keď v poslednej možnej sekunde zdolali Pécs. Do karát im však následne nezahral triumf Leidenu nad Benficou. So zástupcom holandského basketbalu sa stretli už pred troma týždňami, po nevydarenej záverečnej štvrtine prehrali 67:80. "," uviedol kouč Interu Aramis Naglič.Bratislavskému tímu vyšla počas víkendu generálka na duel s Leidenom, v domácej súťaži zvíťazil vo Svite jasne 106:69. Dobrou správou pre trénera je, že jeho družstvo nastúpi v plnej sile: "z."Ideálny scenár pre Inter by bola v stredu večer výhra o 14 a viac bodov, keďže by pri prípadnej rovnosti bodov mali lepšie vzájomné skóre. "," povedal Körner.Prípadným triumfom by sa Inter opäť o čosi priblížil druhej fáze súťaže. "" dodal Naglič. Zápas Interu Bratislava s Leidenom vysiela v priamom prenose RTVS.