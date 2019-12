EP podporil dve opatrenia na boj proti daňovým podvodom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 17. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok podporili dve opatrenia zamerané na boj proti daňovým podvodom v elektronickom obchode (e-commerce). Tie by mali pomôcť predísť niektorým stratám pri podvodoch s DPH, ktorých výška sa v celej EÚ odhaduje na 137 miliárd eur každý rok.Prvým je nariadenie o opatreniach na posilnenie administratívnej spolupráce v boji proti podvodom s DPH a druhým smernica o určitých požiadavkách pre poskytovateľov platobných služieb.Opatrenia obsiahnuté v dvoch právnych predpisoch vyžadujú, aby poskytovatelia platobných služieb zhromažďovali cezhraničné platobné záznamy o elektronickom obchode. Vytvoriť by sa mal nový centrálny systém elektronického ukladania údajov, aby orgány zodpovedné za boj proti podvodom v členských štátoch EÚ mohli lepšie spracovávať informácie o platbách.Posilní sa aj administratívna spolupráca medzi daňovými orgánmi členských štátov a poskytovateľmi platobných služieb a zabezpečí sa účinnejšie zdieľanie informácií a trestné stíhanie osôb a subjektov podozrivých z podvodov s DPH.Poslanci navrhli viaceré vylepšenia textu z dielne Európskej komisie. Chcú napríklad zriadenie spoločného systému zberu porovnateľných štatistík o podvodoch s DPH v rámci EÚ a zverejňovanie vnútroštátnych odhadov strát v súvislosti s DPH. Žiadajú vytvorenie mandátu pre Európsku prokuratúru, aby v spolupráci s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi zabezpečila účinné stíhanie podvodníkov na vnútroštátnych súdoch. Podľa poslancov by členské štáty mali investovať do systémov výberu daní založených na technológiách, najmä do automatického prepojenia podnikových pokladníc a systémov predaja s daňovými priznaniami týkajúcimi sa DPH. Podľa EP je nevyhnutné zlepšenie komunikácie a interoperability medzi daňovými databázami na úrovni EÚ a aby poskytovatelia platobných služieb uchovávali záznamy o platobných transakciách počas troch rokov s cieľom pomôcť členským štátom bojovať proti podvodom v oblasti elektronického obchodu s DPH a lepšie odhaľovať podvodníkov.Podľa odhadov eurokomisie online predaj v EÚ má hodnotu okolo 550 miliárd eur ročne, z toho 96 miliárd eur je cezhraničný pohyb tovarov. Nové pravidlá by mali členským štátom zvýšiť každoročné príjmy z DPH vo výške 7 miliárd eur.Po hlasovaní v pléne EP k uvedeným dvom opatreniam musia zaujať pozíciu aj ministri členských štátov (Rada EÚ).(spravodajca TASR Jaromír Novak)