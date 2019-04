EP voľby: Video apeluje na Slovákov, aby išli voliť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. apríla (TASR) - Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku predstavilo s blížiacimi sa eurovoľbami kampaň, ktorá apeluje na Slovákov, aby išli voliť. Vo videu odkazuje, aby ľudia 'nedržali hubu' a vyjadrili svoj názor voľbách. Reaguje tak na fakt, že v eurovoľbách v roku 2014 malo Slovensko najnižšiu účasť spomedzi všetkých krajín Únie, a to 13 percent.pripomenul vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko.Miko doplnil, že voliči budú rozhodovať aj o podiele antisystémových a deštruktívnych síl v budúcom parlamente, ako aj o tom, čomu chcú dať v budúcej Európskej únii prednosť.poznamenal Miko.Okrem hlavného online videa sa do aktivity zapájajú aj slovenskí influenceri, ktorí na svojich profiloch zverejňujú fotografie s veľkou 'hubou', čím motivujú svoju fanúšikovskú základňu zúčastniť sa volieb.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.