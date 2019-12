EP vyzval vládu v Nikarague, aby prestala prenasledovať opozíciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 19. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali vo štvrtok nikaragujskú vládu, aby ukončila prebiehajúci zásah proti opozičným aktivistom, a apelovali na obnovenie dialógu medzi politickými silami krajiny.V prijatom uznesení poslanci žiadajú nikaragujskú vládu, aby ukončila pretrvávajúce potláčanie protestných zhromaždení a prestala s praktikami mučenia a sexuálneho násilia proti politickej opozícii. Nikaragujské orgány vyzvali, aby okamžite prepustili všetkých svojvoľne zadržiavaných občanov a rozpustili polovojenské sily pôsobiace v krajine.Text, za ktorý hlasovalo 560 poslancov, 12 boli proti a 43 sa hlasovania zdržalo, odsudzuje aj nedostatok ochoty nikaragujskej vlády obnoviť zmysluplný vnútropolitický dialóg s opozíciou.Podľa europoslancov by vládnuci režim v tejto krajine mal zaručiť všetkým Nikaraguajčanom politické a občianske slobody; ukončiť útoky na médiá; obnoviť spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ktoré boli vylúčené z krajiny; zastaviť vylučovanie študentov z univerzít pre protesty proti vláde a vytvoriť dôveryhodný volebný proces vedúci k spravodlivým a transparentným voľbám s účasťou medzinárodných pozorovateľov.Uznesenie EP požaduje, aby do súčasnej dohody o pridružení medzi EÚ a krajinami Strednej Ameriky boli vsunuté doložky o rešpektovaní demokracie, čím by sa začal proces pozastavenia platnosti členstva Nikaraguy na tejto dohode. Poslanci zdôvodnili tento krok tým, že rozvoj a upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv musia byť neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky EÚ.EP v správe pre médiá pripomenul, že Nikaragua od čias protestov, ktoré sa začali v apríli 2018, zaznamenáva vlny nepokojov a brutálnych zásahov proti demonštrantom a opozičným silám, pri ktorých bolo mnoho ľudí zabitých a uväznených. Nepokoje vyvolali reformy sociálneho zabezpečenia, ktoré vyhlásil prezident Daniel Ortega a ktoré viedli k zvýšeniu daní a zníženiu sociálnych dávok.