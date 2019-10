EP: Zablokovanie prístupových rokovaní so Skopje a Tiranou je chybou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 24. októbra (TASR) - Albánsko a Severné Macedónsko spĺňajú kritériá na začatie prístupových rokovaní o členstve v EÚ. Na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu to vo štvrtok skonštatovali poslanci Európskeho parlamentu (EP). Zablokovanie rozhovorov so Skopje a Tiranou označili za strategickú chybu.Parlament, prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, za ktoré hlasovalo 412 poslancov, 136 boli proti a 30 sa zdržali hlasovania, vyjadril hlboké sklamanie nad neschopnosťou hláv vlád a štátov, ktoré nedokázali na summite EÚ dosiahnuť dohodu ohľadom spustenia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. V tejto súvislosti europoslanci skritizovali lídrov Francúzska, Dánska a Holandska - teda krajín, ktoré rozhodnutie o zahájení rozhovorov zablokovali.Poslanci vo svojom uznesení ocenili kroky Severného Macedónska zamerané na vyriešenie otvorených bilaterálnych otázok so susednými krajinami a privítali aj nedávnu reformu súdnictva v Albánsku.uvádza sa v správe europarlamentu. Táto situácia podľa poslancov umožní užšiu spoluprácu s Albánskom a Severným Macedónskom iným zahraničným aktérom, ktorých činnosť nemusí byť v súlade s hodnotami a záujmami Únie.Zákonodarcovia zdôraznili, že reforma procesu rozširovania EÚ, ktorú presadzujú niektoré členské štáty, by nemala zdržiavať krajiny spĺňajúce požiadavky na začatie prístupových rokovaní. Schválený text tiež zdôrazňuje, že kandidátske krajiny musia byť posudzované podľa ich výsledkov na základe objektívnych kritérií a nie podľa domácej politickej agendy jednotlivých členských štátov.Aj preto EP vyzval členské štáty, aby voči Albánsku a Severnému Macedónsku preukázali zodpovednosť a na svojom nadchádzajúcom zasadnutí jednomyseľne prijali kladné rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní.