Epické fantasy, ktoré vám nedá spať! Je tu Päť zlomených čepelí

Nadšené nie sú len mladé čitateľky a čitatelia, ale aj úspešné autorky. „Úchvatná fantasy! Má všetko: bohatý svet, pútavý ansámbel postáv a pekne zamotanú, akciou nabitú výpravu,“ vyjadrila sa Karen M. McManus, autorka knihy Jeden z nás klame.

Nadupaná a netrpezlivo očakávaná fantasy je inšpirovaná kórejskými mýtmi a legendami. Je to spojenie Kill Bill s Hrou o tróny, hostina zrady a pokušenia... aj takéto a podobné superlatívy sprevádzajú knihu.

Päť najnebezpečnejších podvodníkov v krajine má spolupracovať na jedinom cieli: zabiť kráľa Joona. Ten vládne nemilosrdnou rukou a zatiaľ čo bohatí prosperujú, chudobných a nevinných väznia, utláčajú alebo… predávajú. Teraz si po kráľa ide päť mečov.

Každý z nich má dôvod ho zabiť – nájomný vrah Royo hľadá vykúpenie, krásna vrahyňa Sora túži po slobode, kráľov šéf špiónov Mikail chce ochrániť utláčaný ľud, princ Euyn sa chce pomstiť, že ho poslali do vyhnanstva, rovnako ako Aeri, zlodejka so zvláštnymi schopnosťami. Nikto z nich nedokáže odolať sladkému, mrazivému vábeniu pomsty. Dokážu sa dohodnúť na vražde. Dokážu sa dohodnúť na zrade.

Piatim majstrom klamstiev, trikov a podvodov to však nestačí na to, aby vytvorili spojenectvo. No ak chcú prežiť, musia nájsť spôsob, ako si navzájom dôverovať. Korunu však môže získať len jeden z nich...

Autorka Mai Corland sa narodila v Soule, no bola adoptovaná do New Yorku. V Spojených štátoch vyštudovala a dnes tam žije so svojím manželom a deťmi. Aj to ovplyvnilo jej tvorbu: „Narodila som sa v Soule, v Kórei, ale žijem v Amerike, takže pre mňa bolo dôležité vytvoriť v Yusane, fiktívnom svete románu, kultúrnu fúziu – postavy s miešaným vzhľadom, jedlá s globálnymi vplyvmi. Chcela som, aby postavy začínali v rôznych častiach sveta a stretli sa v hlavnom meste, čo ma viedlo k tomu, že som si ručne načrtla mapu, aby som si všetko vedela predstaviť,“ prezrádza Mai.

Trávila hodiny na Googli zisťovaním, ako ďaleko prejde koč za deň, alebo sa pýtala partnera, ako by sa dal zabiť obrovský tvor. Na záver sa snaží doplniť detaily pre všetkých päť ľudských zmyslov, aby sa čitateľ cítil, akoby kráčal ulicami spolu s postavami.