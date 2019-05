Epidémia osýpok v okrese Trebišov skončila, situácia je stabilizovaná

Ilustračná snímka Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Trebišov 5. mája (TASR) - Epidémia osýpok v okrese Trebišov sa skončila. Hlásia to epidemiológovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove. Potvrdzujú, že epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v rámci ich územnej pôsobnosti už stabilizovaná.Posledné dva prípady ochorení na osýpky v okrese Trebišov boli hlásené 18. marca.informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).Počas roka 2018 a 2019 zaznamenal trebišovský RÚVZ celkovo 165 prípadov ochorení na osýpky. Najviac ich bolo v mestách Trebišov a Sečovce. V okrese zaznamenávali sporadický a epidemický výskyt osýpok. O sporadickom výskyte možno hovoriť od začiatku roka 2018 do septembra 2018. Epidemický výskyt osýpok zaznamenali od septembra 2018 a pokračoval aj v roku 2019. Osýpky začali v okrese výraznejšie pribúdať v septembri 2018 vzhľadom na prirodzenú migráciu obyvateľstva.Na protiepidemických opatreniach spolupracovalo viacero zložiek. Epidemiológovia pri každom nahlásenom prípade okamžite vykonávali epidemiologické vyšetrovanie, a to aj počas víkendov a sviatkov, keďže prípady ochorení začali pribúdať najmä počas minuloročných vianočných sviatkov. Súčasťou opatrení boli aj verejné vyhlášky na mimoriadne očkovanie pre vnímavé skupiny obyvateľstva, ako aj opatrenia pre predškolské a školské kolektívy, a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Hlavný hygienik SR Ján Mikas ocenil súčinnosť všetkých zložiek vrátane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, samospráv, sociálnych terénnych pracovníkov, mestskej a štátnej polície, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, okresného úradu či školských zariadení. Pripomenul, že išlo o výskyt osýpok v oblastiach s obyvateľmi žijúcimi v nízkom sociálno-hygienickom štandarde.konštatoval Mikas.