Epidémia v Číne ďalej ustupuje, v USA koronavírus dosiahol až do Kongresu

Čína, odkiaľ sa koronavírus rozšíril, však naďalej ostáva najviac zasiahnutou krajinou. Celkovo tam ochorelo takmer 81-tisíc ľudí a viac tritisíc zomrelo.

Celosvetovo počet ochorení presiahol 110-tisíc a počet obetí v pondelok ráno dosahoval 3 825. Takmer 62-tisíc ľudí úplne vyzdravelo.

Mimo Číny patria k najviac zasiahnutým Irán a Južná Kórea.

V Európe je najhoršia situácia v Taliansku, kde sa počet chorých blíži k 3 800. Krajina v pondelok vyhlásila karanténu pre regióny na severe.

Koronavírus na kongrese republikánov

Vírus sa rozširuje aj v Spojených štátoch. Dosiahol až do Kongresu, keď dvaja jeho členovia, Ted Cruz a Paul Gosar, prišli do kontaktu s infikovaným mužom. Obaja sa stiahli do domácej izolácie.

Kontakt sa uskutočnil na politickom kongrese Republikánskej strany, kde vystúpili aj prezident Donald Trump a viceprezident Mike Pence. S nakazeným mužom sa však nestretli, ani neboli v blízkosti.

Trump aj jeho vyzývatelia z Demokratickej strany pokračujú v kampani k prezidentským voľbám napriek koronavírusu.

Portugalský prezident zostáva v domácej karanténe

V podobnej situácii ako americkí kongresmani sa ocitol aj prezident Portugalska Marcelo Rebelo de Sousa. Zrušil všetky verejné aktivity a zostáva v domácej karanténe.

Jeho kancelária o tom informovala s tým, že 71-ročný politik nedávno prijal skupinu študentov zo školy, ktorú následne zatvorili, keďže jednému zo študentov diagnostikovali respiračné ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom.

Podľa kancelárie nakazený študent nebol v skupine, ktorá navštívila prezidentský palác. Marcelo Rebelo de Sousa zatiaľ nemá žiadne symptómy, no rozhodol sa pre karanténu, „čím chce byť príkladom prevencie“. Pracovať bude z domu. Kancelária objasnila, že prezident sa síce fotil so študentmi, no neprivítal ich individuálne.

Portugalsko hlási 30 ľudí nakazených koronavírusom, nikto tam zatiaľ nezomrel.

Cudzinci z karantény opúšťajú Severnú Kóreu

Približne 60 cudzincov, ktorí boli niekoľko týždňov v karanténe v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), opustilo krajinu.

V pondelok ich do ruského Vladivostoku priviezol špeciálny let spoločnosti Air Koryo. Let KOR271 bol pritom prvý komerčný let z KĽDR po viac ako mesiaci, uviedla špecializovaná spravodajská webstránka NK News.

Severná Kórea dala do karantény zhruba 380 cudzincov, väčšinou diplomatov, v hlavnom meste Pchjongjang v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu, s ktorého epidémiou bojujú susedná Čína aj Južná Kórea. Diplomati a zamestnanci ambasád boli v karanténe vo svojich inštitúciách po najmenej 30 dní.

Obmedzenia KĽDR stiahla minulý týždeň. Cudzinci mali však aj potom podľa NK News obmedzené interakcie s miestnymi, pričom nemohli navštevovať reštaurácie, obchody, posilňovne a hotely v meste .

Predpokladá sa, že na palube letu KOR271, ktorý vyletel z Pchjongjangu v pondelok ráno, bolo najmenej 60 diplomatov a zamestnancov ambasád. Nie je známe, ako a kedy sa vrátia do svojich vlastí, uvádza spravodajský portál BBC.

Záležitosť národnej existencie

KĽDR prijala v rámci kampane proti novému koronavírusu, ktorú nazvala záležitosťou „národnej existencie“, viacero opatrení. Zakázala návštevy zahraničných turistov, uzavrela takmer všetku cezhraničnú dopravu s Čínou, posilnila kontroly na miestach vstupu do krajiny a zmobilizovala zdravotníckych pracovníkov, aby monitorovali občanov a izolovali osoby so symptómami.

Mnohí odborníci sa obávajú, že krajina je v dôsledku svojho chronického nedostatku zdravotníckych potrieb a zastaralej infraštruktúry zdravotnej starostlivosti veľmi náchylná na epidémie.

Severná Kórea nemá oficiálne potvrdený ani jeden prípad respiračného ochorenia COVID-19, ktorý nový koronavírus spôsobuje. Štátne médiá naznačujú, že zhruba 7 000 Severokórejčanov je v karanténe.