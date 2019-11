EPP o členstve strany Fidesz rozhodne do konca januára

Predseda Európskej rady (ER) Donald Tusk hovorí po jeho zvolení za nového predsedu Európskej ľudovej strany (EPP) na kongrese EPP v Záhrebe v stredu 20. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 21. novembra (TASR) - Novozvolený predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Donald Tusk na prebiehajúcom dvojdňovom sneme ľudovcov v Záhrebe naznačil, že o členstve Fideszu - strany maďarského predsedu vlády Viktora Orbána - rozhodnú európski ľudovci začiatkom budúceho roka.Vládna strana maďarského premiéra Viktora Orbána má od 20. marca tohto roku pozastavené členstvo v EPP pre porušenie demokratických štandardov EÚ. Jej predstavitelia nemôžu voliť ani byť volení do orgánov EPP. Na snem do Záhrebu nepricestovali a do chorvátskej metropoly neprišiel ani Viktor Orbán.Tusk vo svojom prejave po vyhlásení výsledkov volieb, v ktorých bol jediným kandidátom, vyhlásil, že rozhodnutie o osude strany Fidesz sa prijme v januári budúceho roka po vnútrostraníckom vyšetrovaní EPP. Ide o proces, ktorý má na starosti takzvaná Rada múdrych, pozostávajúca z belgického expremiéra Hermana Van Rompuya, bývalého šéfa europarlamentu Hansa-Gerta Pötteringa z Nemecka a bývalého rakúskeho kancelára Wolfganga Schüssela.Tusk vo štvrtok spresnil, že trojčlenná Rada múdrych predloží hodnotiacu správu o možnom obnovení členstva Fideszu v EPP do konca tohto roka. "" opísal situáciu.Tusk však zároveň naznačil, že aj naďalej nesúhlasí s názormi Viktora Orbána na neliberálnu demokraciu.," uviedol Tusk s odkazom na maďarského premiéra, ktorý sa viackrát vyslovil proti liberalizmu a ktorý opakovane hovoril o koncepte neliberálnej demokracie. "," zdôraznil Tusk v Záhrebe.