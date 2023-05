Éra zlatých tehličiek a mercedesov je minulosťou, reaguje šéf hmotných rezerv na Ficove vyhlásenie o „zmiznutej“ munícii

Éra zlatých tehličiek a predražených mercedesov

Krízová situácia

Relevantné dôkazy

18.5.2023 (SITA.sk) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR neposkytla inému štátu žiadnu muníciu, žiadne granáty, žiadnu vojenskú techniku alebo materiál vojenského charakteru, a to nielen vo vzťahu k Ukrajine, ale aj k iným štátom.Uviedol to predseda SŠHR SR Ján Rudolf v reakcii na vyhlásenia Roberta Fica o "zmiznutej" munície zo skladov SŠHR SR za 9 miliónov eur.„Ubezpečujem vás, že zo skladov sa žiadna munícia v hodnote 9 miliónov eur nikdy nevytratila," vyhlásil Rudolf, ktorý sa dôrazne ohradil voči tomu, že by v správe hmotných rezerv dochádzalo k hrubému porušovaniu zákonov.„Táto inštitúcia si to nezaslúži. Éra zlatých tehličiek a predražených mercedesov je v tejto inštitúcii už dávno minulosťou. Vyzývam preto politikov, aby nás prestali ťahať do špinavých politických prekáračiek, aby prestali zavádzať a klamať o štátnych hmotných rezervách a urážať čestných, svedomitých ľudí, ktorí poctivo pristupujú k svojim povinnostiam, pracujú pre obyvateľov SR v snahe očistiť a modernizovať náš úrad," uviedol Rudolf.Ako dodal, Fico klamal o nákupe testov a teraz klame aj o vyskladnení munície. Ako však uviedol, s Ficom súhlasí v tom, že majú povinnosť vytvárať rezervy pre štát.„Chcem ubezpečiť všetkých občanov SR, že sa snažíme plniť naše povinnosti. V minulosti sme nakúpili do rezervy štátu jadrové palivo, čo znamená, že v prípade krízovej situácie je SR pripravená na viac ako jeden rok vyrábania elektrickej energie pre náš štát, čím sme zabezpečili energetickú bezpečnosť štátu," vysvetlil predseda SŠHR SR s tým, že tiež dopĺňajú pšenicu, ryžu, cukor a iné komodity, aby sa postarali o potravinovú bezpečnosť.Súčasne Rudolf vyzval Fica, aby v prípade, že má relevantné dôkazy o neoprávnenom použití štátnych hmotných rezerv, mobilizačných rezerv a o protizákonnom používaní munície alebo iného vojenského materiálu, aby neváhal a neodkladne ich informoval, respektívne konal v zmysle zákonných možností.Robert Fico na tlačovej besede v utorok 16. mája vyzval ministra obrany Martina Sklenára, aby rokoval so stranou Smer-SD o aktuálnej bezpečnostnej situácii. Fica zaujíma najmä to, či je nový minister pripravený niesť zodpovednosť za odovzdanie zbraní Ukrajine exministrom Jaroslavom Naďom. „Štátne hmotné rezervy majú zo zákona povinnosť vytvárať rezervy pre štát pre bezpečnostné situácie. Vieme, že v skladoch bola munícia za 9 miliónov eur, ktorá sa vytratila a zrazu tam nie je. Nie je možné len tak vybrať zásoby štátu, a dať to inému štátu, pokiaľ nie je majetok vyhlásený za nepotrebný alebo nepoužiteľný," vyhlásil Fico s tým, že v týchto prípadoch dochádzalo k hrubému porušeniu zákonov.