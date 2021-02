Erdogan by rád vytvoril novú ústavu, najskôr chce však jej schválenie od ľudu

Bude rokovať so spojencami

Mikrosatelitné odpaľovacie zariadenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyslovil potrebu vytvorenia novej a „civilnej“ ústavy.Počas televízneho prejavu po zasadnutí vlády Erdogan pripomenul, že ostatné dve ústavy „krajiny polmesiaca“ - prijaté v rokoch 1961 a 1982 - boli vypracované po vojenských prevratoch a obsahovali „nezmazateľné stopy vojenskej výchovy“.„Možno nastal čas, aby Turecko diskutovalo o novej ústave. Musí to byť vedené pred ľuďmi a transparentným spôsobom za účasti všetkých ich zástupcov. Vznikajúci text musí byť ľuďom predložený na schválenie,“ vyhlásil Erdogan, no bližšie nešpecifikoval svoje predstavy.Erdogan dodal, že o tejto otázke bude rokovať s nacionalistickými spojencami svojej strany. „Ak dosiahneme spoločné porozumenie s našimi partnermi, mohli by sme v nadchádzajúcom období podniknúť kroky týkajúce sa novej ústavy,“ uviedol.V roku 2018 Turecko prešlo z parlamentného systému na výkonný prezidentský systém, ktorý sústredil väčšinu právomocí do rúk prezidenta. K prechodu došlo po referende, ktoré zmenilo a doplnilo niekoľko článkov ústavy z roku 1982.Erdogan taktiež poznamenal, že Turecko buduje mikrosatelitné odpaľovacie zariadenie. „Ak Boh dá, v dohľadnom čase vypustíme z nášho vlastného zariadenia do vesmíru naše satelity i satelity našich priateľov,“ skonštatoval Erdogan.