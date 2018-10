Erdogan napriek kríze odmietol pomoc poradenskej spoločnosti z USA

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 6. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan napriek menovej kríze v krajine odmietol spoluprácu s americkou podnikovou poradenskou firmou McKinsey. Minister financií a Erdoganov zať Berat Albayrak sa podľa tureckých médií za ňu vyslovil.Erdogan to povedal v sobotu na porade svojej vládnej strany AKP neďaleko Ankary.dodal prezident.Turecko sa už niekoľko mesiacov nachádza v menovej kríze. Líra, národná mena, od začiatku roka stratila voči americkému doláru viac ako 40 % zo svojej hodnoty. Jej pokles súvisí aj s politickým sporom s Washingtonom okolo zatknutého Američana v Turecku - kresťanského pastora a Trumpových sankcií za neho.Krízu meny volala vysoká inflácia spotrebiteľských cien a silný deficit tureckej zahraničnoobchodnej bilancie. V septembri dosiahla ročná miera inflácie 24,5 %. Vo štvrtok (4. 10.) to uviedol štatistický úrad krajiny. Rast cien bol najvyšší od júna 2003.Albayrak uviedol, že chce dosiahnuť, aby inflácia do roku 2021 postupne klesla na 6 %. Konkrétne opatrenia, ako chce svoj zámer uskutočniť, neuviedol.