Erdogan naznačil, že Turecko vytvorí bezpečnú zónu v Sýrii aj bez USA

Istanbul 1. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že jeho krajina stráca trpezlivosť, pokiaľ ide spoluprácu so Spojenými štátmi v úsilí vytvoriť bezpečnú zónu na severe Sýrie, kam by bolo možné z Turecka presídliť milióny utečencov. Naznačil tak, že Turecko bezprostredne chystá vlastnú operáciu, uviedla tlačová agentúra AFP.Turecko a Spojené štáty, ktorí sú spojencami v NATO, sa v auguste dohodli na zriadení nárazníkovej zóny na severe Sýrie, aby zaistili, že sýrski kurdskí militanti nebudú pôsobiť v blízkosti hranice s Tureckom, a pomohli sýrskym utečencom vrátiť sa do vlasti. Erdogan opakovane pohrozil, že uskutoční v Sýrii jednostrannú operáciu proti kurdským Oddielom ľudovej obrany (YPG), podporovaným Spojenými štátmi, ak bude vznik nárazníkovej zóny meškať.," povedal Erdogan v televíznom príhovore. "," dodal.Kurdské milície YPG ovládajú na severe Sýrie územie východne od rieky Eufrat. Pre Washington sú rozhodujúcim partnerom v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), podľa Ankary sú však "" odnožou kurdských separatistov pôsobiacich na území Turecka.Erdogan vyjadril nádej, že nárazníková zóna", teda že okrem ochrany Turecka pred YPG poskytne aj útočisko dvom miliónom sýrskych utečencov.Prezident v tejto súvislosti poukázal na "" spojené s pretrvávajúcou prítomnosťou 3,6 milióna sýrskych utečencov v Turecku. Západné krajiny obvinil, že úmyselne odmietajú prevziať časť tejto záťaže, aby Turecko "". "" uzavrel.Turecká armáda podnikla už dvakrát cezhraničné operácie v Sýrii, ktoré boli namierené proti YPG a IS, a to v rokoch 2016 a 2018.Tlačová agentúra DPA uviedla, že Erdogan v utorok takisto zverejnil podrobnosti plánu na presídlenie dvoch miliónov Sýrčanov do spomínanej zóny. V prejave na pôde parlamentu v Ankare povedal, že jeden milión ma nájsť útočisko v 140 novopostavených obciach, ktoré majú vzniknúť "". Miesta týchto obcí už boli podľa neho stanovené. Financovanie chce Turecko zaistiť prostredníctvom medzinárodnej darcovskej konferencie, ktorú usporiada hneď po tom, ako dané územie "".Inštitút Nemeckého centra pre výskum integrácie a migrácie (DeZIM) zverejnil v pondelok štúdiu, v ktorej spochybnil spomínaný počet sýrskych utečencov v Turecku. Na základe údajov tureckého úradu pre migráciu, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a "" dospel k záveru, že namiesto oficiálne uvádzaných 3,6 milióna utečencov je "" počet 2,7 až necelé tri milióny.