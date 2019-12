Erdogan: Nedostatok pomoci pre utečencov nás prinútil k zásahu v Sýrii

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hovorí s tureckými novinármi v Istanbule 13. októbra 2019. Erdogan v nedeľu vyhlásil, že vyhrážky západných veľmocí sankciami a zbrojnými embargami nezastavia tureckú vojenskú ofenzívu proti kurdským militantom v Sýrii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 17. decembra (TASR) - Nedostatok medzinárodnej pomoci Turecku na podporu miliónov utečencov na jeho území prinútil Ankaru spustiť operácie v severovýchodnej Sýrii. Vyhlásil to v utorok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.," povedal Erdogan svetovým lídrom, ktorí sa zišli vo švajčiarskej Ženeve." povedal podľa agentúry AFP o tureckom rozhodnutí vstúpiť v októbri do Sýrie s cieľom vytvoriť tam tzv. bezpečnú zónu a poslať istý počet z viac ako troch miliónov sýrskych utečencov v Turecku späť do ich vlasti.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu začiatkom decembra uviedol, že jeho krajina stiahne svojich vojakov zo severu Sýrie až po dosiahnutí politického riešenia konfliktu v tomto susednom štáte. V opačnom prípade by tam buď "teroristi" zaplnili mocenské vákuum, alebo by sýrsky režim znova prevzal kontrolu, čo by odradilo sýrskych utečencov od návratu, dodal Čavušoglu.