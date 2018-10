Erdogan odkázal Bruselu: Povedzte, či nás chcete, alebo nie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 9. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý v pondelok pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Budapešti, po rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom odkázal Európskej únii, že Turecku v otázke členstva v nej už dochádza trpezlivosť. Podčiarkol to vláde blízky spravodajský server PestiSrácok.hu.posťažoval sa turecký prezident.Orbán súhlasne poznamenal, že Európska únia vodí Turecko za nos, keď mu sľubuje členstvo a pritom s ním vôbec nerokuje.Opozičné médiá si z návštevy tureckej hlavy štátu všimli, že polícia zakázala opozičnej strane Demokratická koalícia (DK) demonštrovať proti Erdoganovi, pričom však nechala skupinu priaznivcov tureckého prezidenta zhromaždiť sa na mieste, kde to Demokratickej strane s odvolaním sa nanedovolila.Spravodajský server Propeller.hu pripomenul protest strany Dialóg (Párbeszéd), ktorej poslanci vyvesili v parlamente transparent s portrétmi ruského prezidenta Vladimira Putina, Erdogana a Orbána, cez ktorý napísali červeným písmomSpolupredsedníčka Dialógu Tímea Szabóová pred parlamentom novinárom povedala, že Orbán Erdoganovou návštevou pokračuje v ceste prijímania diktátorov namiesto toho, aby rokoval s vodcami európskych demokratických krajín. Orbán sa podľa nej stretáva s lídrami krajín, ktorým nejde o slobodu svojej krajiny, ale o zabetónovanie svojej moci a o vybudovanie utláčateľského režimu.Spravodajský server 24.hu napísal, že Maďarsko nie je Západ, maďarskí novinárinedostanú do rozpakov. Server tak reagoval na tlačovú konferenciu Orbána a Erdogana, na ktorej sa mohli z maďarských médií pýtať iba provládne.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)