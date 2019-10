Erdogan odmieta výzvy na predĺženie prímeria, hrozí pokračovaním bojov

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 22. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok opätovne varoval, že vojenská ofenzíva Turecka v severnej Sýrii bude pokračovať "s ešte väčším odhodlaním", ak nedôjde k stiahnutiu kurdských bojovníkov. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Erdogan novinárom na letisku v Ankare pred odletom do Soči, kde sa má stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.vyhlásil Erdogan. Dodal, že severovýchod Sýrie na základe dohody o päťdňovom prímerí opustilo už 800 kurdských bojovníkov a zostáva ich tam ešte 1300.Turecký a ruský prezident majú v Soči hovoriť najmä o pohraničných oblastiach, ktoré sú pod nadvládou sýrskych vládnych síl.povedal Erdogan, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.Erdogan takisto odmietol výzvy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý žiadal predĺženie prímeria, ktoré začalo na severe Sýrie platiť vo štvrtok a vyprší v utorok o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Dohoda je výsledkom stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom. Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu piatich dní z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.povedal Erdogan narážajúc na Macronovo stretnutie s hovorcom Kurdmi vedených SDF.dodal s tým, že Turecko je v otázke situácie v Sýrii v kontakte so Spojenými štátmi.Turecko spustilo vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie namierenú proti Kurdom 9. októbra po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americké jednotky, ktoré dovtedy Kurdov podporovali. Tí následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.