Erdogan odmietol podporiť vstup Fínska a Švédska do NATO, svoj názor vraj nezmení

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident v pondelok zopakoval, že nepodporí vstup Fínska a Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Niekoľko hodín po tom, čo Štokholm oznámil, že s Fínskom požiada o členstvo v aliancii, Recep Tayyip Erdogan povedal, že severské krajiny nemusia ani posielať svoje delegácie do Turecka, aby zmenili jeho názor.Svoj postoj odôvodňuje tým, že krajiny poskytujú útočisko kurdským militantom a ďalším organizáciám, ktoré Ankara považuje za teroristov, informuje spravodajský portál BBC Erdoganova vláda sa tiež zaviazala blokovať uchádzačov do NATO, ktorí na Ankaru uvalili sankcie. V roku 2019 Fínsko a Švédsko na ňu po vpáde do Sýrie uvalili zbrojné embargo.Fínsky minister zahraničia Pekka Haavisto v pondelok v parlamente v Helsinkách povedal, že je prekvapený z postoja Turecka. Dodal tiež, že jeho vláda nemá záujem o vyjednávanie s Erdoganom.