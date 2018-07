Erdogan podpísal nové dekréty posilňujúce prezidentský systém

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 15. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podpísal sedem nových dekrétov, ktoré zavádzajú viaceré štrukturálne zmeny v dôležitých štátnych orgánoch a na ministerstvách.Jeden z dekrétov podriaďuje generálny štáb ministrovi obrany, informovala agentúra Anadolu.Reštrukturalizovaná bola Najvyššia vojenská rada Turecka. Rada sa stretne najmenej raz do roka a zvoláva ju viceprezident, ktorého vymenúva prezident. Ak je to potrebné, radu môže zvolať aj prezident. Členmi rady budú okrem viceprezidenta aj ministri financií, štátnej pokladnice a školstva.Ďalším dekrétom vymenoval Erdogan nových rektorov šiestich univerzít.Všetky vyhlášky vyšli v úradnom vestníku v nedeľu, teda v deň druhého výročia neúspešného pokusu o prevrat.Erdogan zložil v pondelok v Ankare prísahu na svoje ďalšie funkčné obdobie. Bol to dôležitý míľnik oficiálneho prechodu Turecka z parlamentného na prezidentský systém, v rámci ktorého je Erdogan nielen hlavou štátu, ale aj vlády.Už nasledujúci deň vydal tri dekréty, s ktorými si okrem iného zabezpečil väčší vplyv na ozbrojené sily. Za ministra obrany Erdogan vymenoval bývalého náčelníka generálneho štábu tureckých ozbrojených síl Hulusiho Akara.Zavedenie prezidentského systému odsúhlasili Turci v kontroverznom referende konanom v apríli 2017. Erdogan teraz môže prijímať dekréty s účinnosťou zákona a rovnako ako pri menovaní ministrov na to nepotrebuje súhlas parlamentu.