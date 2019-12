Erdogan: Rusko zostáva jedným z hlavných partnerov Turecka

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 3. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že vzťahy medzi Ankarou a Moskvou nie sú alternatívou k vzťahom s ostatnými spojencami v rámci NATO.Podľa agentúry TASS to turecký prezident uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Ankare pred odletom do Londýna, kde sa v utorok a stredu zúčastní na summite NATO.poznamenal Erdogan.Turecký prezident zdôraznil, že Rusko je dôležitým hráčom na globálnej politickej scéne.Summit NATO v Británii sa podľa Erdogana zameria na vzťahy členských štátov NATO s Ruskom a Čínou. Dodal, že jeho krajina podporuje produktívnu spoluprácu s Čínou, ktorú Ankara "tiež považuje za rastúcu veľmoc".Podľa utorkového vydania britského denníka The Guardian chce Erdogan na dnešnom stretnutí s britským premiérom Borisom Johnsonom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou žiadať, aby Európa podporila jeho plán na vytvorenie tzv. bezpečnej zóny na severe Sýrie a pomohla Turecku pri obnove tejto časti Sýrie.Erdogan podľa britského denníka chce tiež kriticky poukázať na to, že spojenci z NATO nechali Turecko osamotené v boji proti terorizmu, najmä proti kurdským ozbrojencov z Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG).The Guardian dodal, že Macrona rozhnevalo nedávne turecké rozhodnutie napadnúť Sýriu i spôsob, akým bolo toto rozhodnutie prijaté po konzultácii s jedným zo spojencov v NATO - Spojenými štátmi.Macron vtedy varoval, že invázia tureckých jednotiek na sever Sýrie spôsobí humanitárnu katastrofu, oslabí vedúcu úlohu YPG pri potláčaní džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a skomplikuje úsilie o mierové urovnanie v celej Sýrii.The Guardian pripomenul, že Británia a Nemecko sú síce kritické ku krokom Turecka, ale sú tiež presvedčené, že by bolo veľkým strategickým omylom, keby kritika na adresu Ankary spôsobila, že Turecko opustí NATO a začne upevňovať svoje rodiace sa spojenectvo s Ruskom a jeho prezidentom Vladimirom Putinom.Britský denník poznamenal, že prezident USA Donald Trump, ktorý podporil Erdoganovo rozhodnutie napadnúť severnú Sýriu, sa na utorkovej schôdzke v sídle britského premiéra na londýnskej Downing Street nemá zúčastniť.16 12 pel dem