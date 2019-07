Erdogan: Ruský systém protivzdušnej obrany S-400 dorazí do 10 dní

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 1. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že prvá dodávka ruského moderného systému protivzdušnej obrany S-400 by do krajiny mohla doraziť do desiatich dní. V nedeľu o tom informovali turecké médiá s tým, že podľa Erdoganovho predchádzajúceho vyjadrenia Spojené štáty v súvislosti s nákupom ruského systému Ankarou k sankciám nepristúpia, píše agentúra Reuters.citoval vyhlásenie tureckej hlavy štátu po stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom turecký denník Hürriyet.Erdogan v sobotu povedal, že Trump ho ubezpečil o neuvalení sankcií v súvislosti s dohodou s rukou stranou. Trump ďalej podľa jeho slov povedal, že s Tureckom sa v súvislosti s týmto nákupom zaobchádzalo nespravodlivo.Turecký prezident počas brífingu s novinármi po summite skupiny G20 v japonskej Osake, kde sa bilaterálne stretol aj s Trumpom, vyjadril presvedčenie, že sa spor v súvislosti s S-400 podarí prekonať "bez problémov". Šéf Bieleho domu údajne v tomto spore Turecko podporil.Rozhodnutie Ankary kúpiť ruský raketový systém bolo v uplynulom období hlavným zdrojom napätia vo vzťahoch medzi USA a Tureckom - spojencami v rámci Severoatlantickej aliancie. Trumpova administratíva v tejto súvislosti v minulosti avizovala, že je ochotná Turecku predať systém Patriot. Trump Ankaru tiež upozornil, že ak uprednostní nákup ruského systému, USA môžu na Turecko uvaliť sankcie.Washington taktiež tvrdil, že prítomnosť ruského systému protivzdušnej obrany v Turecku by ohrozovala západné vojenské systémy a mohla by tiež ohroziť účasť Turecka v programe výroby amerických stíhačiek F-35, pre ktoré Ankara dodáva určité komponenty.