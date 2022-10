Erdogan sa stretne so švédskym premiérom. Presvedčí Kristersson tureckého prezidenta, aby odobril krajine vstup do NATO?

Boj proti terorizmu

Blokovanie vstupu do NATO

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan súhlasil so stretnutím s novým švédskym premiérom v Ankare, aby prediskutovali vstup jeho krajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).Po návrate z Azerbajdžanu Erdogan povedal, že Ulf Kristersson sa vyjadril „v prospech boja proti terorizmu a teroristom“ a on prijal jeho žiadosť o návštevu tureckého hlavného mesta. „Samozrejme, počas tejto návštevy otestujeme ich úprimnosť v tejto otázke,“ citovali v piatok prezidenta turecké médiá.Švédsko spolu s Fínskom požiadali o členstvo v NATO po ruskej invázii na Ukrajinu. Turecko však hrozí blokovaním ich členstva, ak nesplnia určité požiadavky vrátane zmeny postoja ku kurdským povstaleckým skupinám, ktoré Ankara považuje za teroristov.NATO funguje na základe konsenzu, tak členstvá severských krajín musí schváliť aj Turecko. To ho, rovnako ako Maďarsko, zatiaľ neratifikovalo.Erdogan prízvukoval, že postoj Turecka sa nezmenil. „V boji proti terorizmu neexistuje kompromis a my nemáme v úmysle robiť ústupky,“ vyhlásil.