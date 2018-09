Erdogan tvrdí, že do Nemecka ide s cieľom vylepšiť bilaterálne vzťahy

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 23. septembra (TASR) - Prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan dúfa, že jeho nastávajúca oficiálna návšteva Nemecka urobí definitívne koniec napätiu medzi oboma krajinami.Prioritami jeho návštevy budú zlepšenie vzťahov medzi tureckou a nemeckou vládou, hospodárska spolupráca, snaha Turecka stať sa členom Európskej únie a boj proti terorizmu, povedal Erdogan novinárom v nedeľu pri odlete do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN. Píše o tom agentúra DPA.Erdogan pricestuje do Berlína vo štvrtok na pozvanie nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Dvakrát sa stretne so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou a potom odcestuje do Kolína nad Rýnom, kde sa zúčastní ceremónie otvárania mešity.Nemecko a Turecko sa už celé mesiace snažia o normalizáciu svojich vzťahov, ktoré sú zaťažené väznením nemeckých občanov v Turecku i obavami Berlína o stav dodržiavania ľudských práv v maloázijskej krajine.Očakáva sa, že ako v Berlíne, tak aj v Kolíne sa budú proti Erdoganovi konať masové protesty.