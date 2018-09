Erdogan: USA a Turecko prekonajú turbulentné obdobie vo vzťahoch

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. septembra (TASR) - Turecko a Spojené štáty prekonajú "turbulentné obdobie" vo vzájomných vzťahoch, povedal v noci na štvrtok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v New Yorku na turecko-americkej konferencii o investíciách. Informuje o tom agentúra DPA.citovala Erdogana turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.Ankara a Washington sa sporia v mnohých otázkach vrátane pretrvávajúceho väznenia amerického protestantského pastora Andrewa Brunsona v Turecku. Ten čelí obvineniam z terorizmu a špionáže.Turecko a USA, spojenci zo Severoatlantickej aliancie (NATO), vzájomne uvalili sankcie na svojich ministrov, ako aj na clá z dovozu. Erdogan predtým zaujal vzdorovitý postoj a obvinil Washington, že vedie "ekonomickú vojnu".V najnovších vyjadreniach však najvyšší turecký predstaviteľ zdôraznil, že Ankara je stále "optimistická" ohľadne budúcnosti politických a obchodných väzieb s USA. Turecko podľa neho zostáva otvorené ekonomike voľného trhu a zlepšovaniu prostredia pre investície.Erdogan však využil príležitosť na kritizovanie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa za "využívanie obchodných otázok ako prostriedku" na dosahovanie politických cieľov.Americká vláda už viackrát vyzvala na prepustenie občanov zadržiavaných v USA vrátane pastora Brunsona, ktorý je v súčasnosti v domácom väzení v provincii Izmir a pred súd sa postaví 12. októbra.Turecký prezident vo štvrtok podľa očakávaní pricestuje na štátnu návštevu Nemecka, kde má na pláne aj schôdzku so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou.