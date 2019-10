Erdogan: V bezpečnostnej zóne v Sýrii bude 12 pozorovacích stanovíšť

Na snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 18. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes povedal, že ak sa podarí vytvoriť pozdĺž hranice na severe Sýrie plánovanú bezpečnostnú zónu, tak turecká armáda na nej zriadi 12 pozorovacích stanovíšť. Informovala o tom agentúra AP.Erdogan dnes zahraničným novinárom v Istanbule povedal, že tzv. bezpečnostná zóna bude od tureckej hranice zachádzať 32 kilometrov do Sýrie a bude ju tvoriť pás v dĺžke 444 kilometrov, zaberajúci územie od kurdského mesta Manbidž po hranicu s Irakom.Turecký prezident taktiež povedal, že 195 z približne 750 bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát, ktorých podľa neho prepustili bojovníci kurdských milícií po začatí tureckej operácie proti nim, znova zajali. Tureckých občanov spomedzi nich uväznia a budú súdiť v Turecku, dodal Erdogan.V súvislosti so správami o zverstvách, ktoré údajne spáchali príslušníci sýrskych milícií podporovaných Tureckom, Erdogan povedal, že ich turecká armáda aj tajné služby vyšetrujú.Vyše týždňovú ofenzívu na severovýchode Sýrie spustila Ankara 9. októbra po tom, ako sýrski Kurdi náhle prišli o podporu Washingtonu, keď prezident Spojených štátov Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne Kurdi podpísali Ruskom sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.