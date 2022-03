Erdogan vníma Putina a Zelenského ako cenných priateľov a od rokovaní očakáva konkrétne výsledky

29.3.2022 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vníma náprotivkov z Ukrajiny a Ruska, Volodymyra Zelenského Vladimira Putina, ako „cenných priateľov“.Ako referuje spravodajský web BBC , povedal to v utorok pri príležitosti pokračujúcich rozhovorov medzi zúčastnenými stranami ukrajinsko-ruského vojnového konfliktu.Erdogan podotkol, že pokrok v rozhovoroch by mohol pripraviť pôdu pre stretnutie oboch lídrov, a ponúkol, že miestom takého stretnutia by mohlo byť Turecko. Zároveň zdôraznil, že nadišiel moment, keď rozhovory musia priniesť „konkrétne výsledky“. Vyzval na okamžité prímerie a zastavenie tragédie na oboch stranách