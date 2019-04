Erdogan: Voľby starostu Istanbulu by mali byť zrušené

Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 10. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval úrady na zrušenie minulotýždňových volieb starostu v Istanbule z dôvodu údajných nezrovnalostí. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.Pri návrate z cesty do Moskvy uviedol, že jeho vládna strana využije právo na odvolanie a bude poukazovať na nezrovnalosti "až do konca". Ako príklad uviedol, že v niektorých oblastiach nezákonne dohliadali na hlasovacie urny osoby, ktoré neboli štátnymi úradníkmi.Erdoganova vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) v utorok oznámila, že požiada o opakovanie volieb starostu Istanbulu. Podpredseda strany Ali Ihsan Yavuz konštatoval, že došlo k "významným udalostiam a situáciám", ktoré ovplyvnili výsledok volieb. Jeho strana využije právo na "mimoriadne odvolanie", uviedol po tom, ako turecká ústredná volebná komisia odmietla žiadosť o úplné prepočítanie hlasov vo voľbách starostu Istanbulu.Hoci AKP získala spolu so svojím koaličným partnerom v komunálnych voľbách celkovo viac ako 50 percent hlasov, porážka jej kandidátov na post starostov v hlavnom meste Ankare, ako aj ekonomickom centre krajiny Istanbule pre ňu predstavuje zásadný neúspech.Komunálne voľby v Turecku boli vnímané ako test podpory Erdoganovi v situácii, keď tento štát s 81 miliónmi obyvateľov čelí hospodárskej recesii s dvojcifernou infláciou, rastúcim cenám potravín a vysokej miere nezamestnanosti.Erdogan a AKP zvíťazili v každých voľbách od roku 2002, keď sa táto strana dostala k moci. Podľa analytikov súvisí výsledok komunálnych volieb z 31. marca práve s ekonomickou stagnáciou Turecka.