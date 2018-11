Erdogan: Vraždu Chášukdžího nariadili z najvyšších miest

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. novembra (TASR) - Objednávka na vraždu novinára Džamála Chášukdžího prišla. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to uviedol v článku zverejnenom v piatok americkým denníkom Washington Post, do ktorého prispieval aj Saudskoarab Chášukdží žijúci v americkom exile.Podľa vyjadrení Erdogana, ktoré citovala tlačová agentúra DPA, dospeli k tomuto zisteniu tureckí vyšetrovatelia, zaoberajúci sa zmiznutím Chášukdžího po tom, ako 2. októbra navštívil konzulát Saudskej Arábie v Istanbule.uviedol turecký prezident. Ukázalo sa pritom, že Chášukdží" a žePodľa Erdogana však zostávajú nezodpovedané ďalšie dôležité otázky. Nie je tak jasné, kde skončilo telo zavraždeného, ako ani totožnosť "", ktorému boli podľa saudskoarabských predstaviteľov telesné pozostatky novinára odovzdané.Hoci saudskoarabské orgány odmietli odpovedať na tieto otázky, turecká strana "doplnil turecký prezident.Úrad hlavného istanbulského prokurátora Irfana Fidana v stredu potvrdil, že Chášukdží sa stal obeťou úkladnej vraždy, pri ktorej ho ihneď po vstupe do priestorov zastupiteľského úradu uškrtili a následne rozštvrtili.Predstaviteľ tureckej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Yasin Aktay v piatok pre denník Hürriyet uviedol, že ostatky Chášukdžího boli odstránené "rozpustením". Zopakoval tak skoršie vyjadrenie iného tureckého predstaviteľa pre denník Washington Post, podľa ktorého vyšetrovatelia pracujú s verziou, že páchatelia sa zbavili tela pomocou kyseliny.Chášukdží navštívil saudskoarabský konzulát v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné pre sobáš s tureckou snúbenicou.