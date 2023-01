Erdogan vyzýva Putina na pokoj zbraní, predchádzajúce rokovania mali pozitívny výsledok

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi , že výzvy na mier a rokovania by malo podporiť i jednostranné vyhlásenie pokoja zbraní a vízia „spravodlivého riešenia“. Vyplýva to z vyhlásenia tureckej vlády, informuje spravodajský portál CNN Vo štvrtkovom telefonáte s Putinom Erdogan zdôraznil, že predchádzajúce rokovania priniesli pozitívne výsledky, ako zriadenie čiernomorského obilného koridoru, výmeny väzňov a iniciatívy na vytvorenie bezpečnostnej zóny v okolí Zaporižžskej jadrovej elektrárne.Turecko pri viacerých príležitostiach vyzvalo na ukončenie konfliktu a Erdogan sa počas roka 2022 pokúšal štylizovať do úlohy sprostredkovateľa medzi Putinom a Západom.