Ericsson dosiahol v 1. kvartáli zisk

Ilustračná snímka. Foto: www.globearenas.se Foto: www.globearenas.se

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 17. apríla (TASR) - Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson v 1. kvartáli prekonal odhady analytikov, najmä vďaka silnému rastu v Severnej Amerike. Spoločnosť zároveň zvýšila svoj výhľad za celý rok.Ericsson dosiahol za tri mesiace do konca marca 2019 prevádzkový zisk 4,9 miliardy švédskych korún (468,28 milióna eur), zatiaľ čo vlani v rovnakom období vykázal stratu 312 miliónov SEK. To je výrazne lepší výsledok ako zisk 2,8 miliardy SEK, ktorý mu predpovedali analytici.A čistý zisk v sledovanom období dosiahol 2,4 miliardy SEK po strate 700 miliónov SEK pred rokom.Tržby v 1. kvartáli vzrástli o 13 % na 48,9 miliardy SEK z vlaňajších 43,4 miliardy SEK.Švédska spoločnosť eviduje stabilné zlepšovanie ziskovosti po redukcii nákladov a vďaka rastúcemu dopytu po 5G zariadeniach. Zdá sa, že Ericssonu sa už podarilo odraziť od dna po poklese výdavkov na siete zo strany telekomunikačných operátorov v polovici dekády.Ericsson teraz očakáva, že trh mobilných telekomunikačných zariadení v tomto roku porastie o 3 %, namiesto pôvodne odhadovaných 2 %.Jeho prevádzková marža bez nákladov na reštrukturalizáciu a jednorazových položiek dosiahla 7,2 %.Spoločnosť, ktorej hlavnými konkurentmi sú čínsky Huawei a fínska Nokia, chce do roku 2020 dosiahnuť prevádzkovú maržu bez nákladov na reštrukturalizáciu vo výške viac ako 10 %.Ericsson ale zároveň upozornil, že prebiehajúce vyšetrovania zo strany americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) a Ministerstva spravodlivosti USA by mohli viesť k(1 EUR = 10,4638 SEK)