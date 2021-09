Erik Baláž odchádza zo strany Spolu, nedôveruje novému vedeniu strany

aktualizované 30. septembra,15:38



Kollára Balážov koniec neprekvapil

Odprezentoval novú adaptačnú stratégiu

30.9.2021 (Webnoviny.sk) -Odborník na environmentálne témy Erik Baláž končí v strane Spolu - občianska demokracia (Spolu). Ako informoval vo svojom profile na sociálnej sieti, dôvodom je jeho nedôvera v nové vedenie strany. Baláž ozrejmil, že prestal veriť v úspech tohto projektu, a preto v ňom nebude ďalej aktívny.„Politika nikdy nebola mojim prirodzeným prostredím. Išiel som do toho preto, že v nej chýbal silný hlas za prírodu. Niečo sa nám podarilo, no v rozhodujúcich parlamentných voľbách sme tesne neuspeli. Napriek tomu som to nevzdal a zostal som v strane aj po voľbách, ako podpredseda strany Spolu, kde sme sa pod vedením Juraja Hipša pokúsili o neľahký reštart," uviedol Baláž s tým, že celý čas vnímal frustráciu členov z neúspechu vo voľbách a aj to, že mnohí neverili novému lídrovi. V blízkej budúcnosti sa plánuje venovať ochranárskym projektom.Predsedu strany Spolu odchod Baláža mrzí, ale neprekvapuje. „Rešpektujem jeho vnímanie budúcnosti strany, viem však, že už dlhší čas riešil dilemu, nakoľko sa ďalej venovať politike a nakoľko sa sústrediť na jeho dokumentárne a ochranárske projekty. Jeho rezignácia na aktívnu politiku sa napokon ukázala aj počas nedávneho snemu strany Spolu, kde sme riešili zásadné existenčné otázky strany, na ktorom sa Erik Baláž, hoci kandidoval na podpredsedu, nezúčastnil," ozrejmil Kollár pre agentúru SITA.Dodal, že Baláž sa tak nepodieľal na rozhodnutí, či má strana Spolu pokračovať samostatne, alebo sa má zlúčiť s Progresívnym Slovenskom. Balážovi sa poďakoval za všetko, čo pre stranu a tému životného prostredia v politike urobil a zaželal mu všetko dobré v rámci jeho aktivít zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia.Kollár ďalej priblížil, že environmentálny rozmer strany zostáva zachovaný, možno sa len presunie viac do praktickej roviny konkrétnych verejných politík a opatrení.„Ako príklad uvediem, že som dnes strávil takmer celý deň na klimatickej konferencii OZ Živica, kde som prezentoval našu novú mestskú adaptačnú stratégiu na zmeny klímy – ako systémový a praktický spôsob, ako na úrovni miest bojovať s klimatickými zmenami. Je to v tejto chvíli zrejme najdetailnejšia adaptačná stratégia tohto typu," doplnil.Strana Spolu mala v sobotu 25. septembra snem, na ktorom si za nového predsedu zvolili bývalého člena strany Za ľudí Miroslava Kollára. Zo 161 delegátov sa na hlasovaní zúčastnilo 160, jeden sa hlasovania zdržal. Za Kollára ako predsedu strany zahlasovalo 98 delegátov.Kollárovym protikandidátom pri voľbe predsedu bol dovtedajší líder strany Juraj Hipš, ktorý sa pred časom vzdal predsedníctva. Strana si na sneme zároveň odsúhlasila, že sa už nebude spájať s hnutím Progresívne Slovensko (PS).