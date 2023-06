Erik Grendel zavesil kopačky na klinec, do budúcnosti už má určité plány

Sen o najvyššej súťaži mu nevyšiel

Premyslené má aj plány do budúcna

15.6.2023 (SITA.sk) - Vo veku 34 rokov sa rozhodol zavesiť kopačky na klinec slovenský futbalový stredopoliar Erik Grendel . Rodák z Handlovej, ktorý futbalovo vyrastal v Michalovciach či Dubnici nad Váhom, strávil väčšiu časť seniorskej kariéry vo vlasti, iba 3,5 roka pôsobil v Poľsku v tíme Górnik Zabrze.Na Slovensku v najvyššej súťaži hral za Dubnicu nad Váhom, ŠK Slovan Bratislava, Spartak Trnava a Podbrezovú. V domovine absolvoval 286 ligových zápasov a strelil v nich 20 gólov."Erik Grendel sa rozhodol ukončiť svoju kariéru profesionálneho futbalistu. V drese trnavského Spartaka odohral cez 50 súťažných duelov a s naším klubom si zahral aj skupinovú fázu Európskej ligy. Erik, gratulujeme k bohatej futbalovej kariére a držíme palce do budúcna!" uviedol Spartak Trnava na sociálnych sieťach.So Slovanom sa stal trikrát slovenským šampiónom a trikrát aj víťazom Slovenského pohára, trnavskému tímu raz pomohol k triumfu v SP.Jarnú časť sezóny 2022/2023 strávil Grendel v druholigovom FK Pohronie zo Žiaru nad Hronom. V zime pri odchode z Podbrezovej do Pohronia uviedol, že v prípade postupu klubu z II. ligy by si ešte rád zahral v najvyššej súťaži. Nepodarilo sa a v júni 2023 zavesil kopačky na klinec.Už skôr začal rozmýšľať aj nad tým, čo bude po kariére futbalistu."Chcel by som zostať pri futbale, ktorému sa venujem celý život a rád by som bol jeho súčasť aj po zavŕšení hráčskej kariéry. Chcel by som svoje skúsenosti odovzdávať ďalej, môj cieľ je stať sa dobrým trénerom. Čas ukáže," uviedol Grendel pre oficiálny fortunaligový web ešte počas zimnej prestávky.