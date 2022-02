Eriksen má z návratu na ihrisko radosť a túži dokázať, že aj po zástave srdca môže hrať vrcholovo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Dánsky futbalista Christian Eriksen sa neobáva pôsobenia v drese anglického klubu FC Brentford, kde odohrá vôbec prvé minúty od zástavy srdca na vlaňajších majstrovstvách Európy.Záložník, ktorý v pondelok oslávi 30. narodeniny, považuje odchod do Anglicka za dobrý krok a verí, že tam zažije rovnako príjemný angažmán ako predtým v Tottenhame Hotspur (2013-2020).Eriksenov kontrakt s Interom Miláno bol ukončený po vzájomnej dohode v decembri minulého roku, keďže talianske futbalové predpisy mu nedovolili hrať s implantovaným kardioverter-defibrilátorom, ktorý monitoruje činnosť jeho srdca."V hlave a tele s blížiacim sa zápasom už cítim prichádzajúce vzrušenie a adrenalín. Ak by som pociťoval akúkoľvek úzkosť, nedôveroval lekárom, môjmu srdcu a prístroju vo mne, nevrátil by som sa. Cítim stopercentnú istotu," vyhlásil Eriksen pred sobotňajším duelom Premier League proti inému londýnskemu tímu Crystal Palace.