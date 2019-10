Eros Ramazzotti nadelil Bratislave dávku talianskeho temperamentu

Na snímke taliansky spevák Eros Ramazzotti počas koncertného vystúpenia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 5. októbra 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 6. októbra (TASR) – Talianska hviezda Eros Ramazzotti je od februára znova na cestách, v novembri minulého roka vydal nový album Vita ce n'é, ktorý promuje na veľkom koncertnom turné. Názov mu dal podľa tohto novinkového albumu a medzi európskymi zastávkami nechýbala ani slovenská metropola. Zaplnený Zimný štadión Ondreja Nepelu ho privítal v sobotu 5. októbra. Populárny Talian sa do Bratislavy vrátil po tri a pol roku, keď predchádzajúci koncert odohral rovnako na zimnom štadióne 15. marca 2016 v rámci turné Pefetto.Viac ako 120-minútovú šou, na talianske pomery skutočne nie každodenná šou, začal titulnou piesňou z rovnomennej platne Vita ce n'é, nasledovala Stella gemella zo šiesteho albumu Dove c'é musica (1996), Favola z piateho albumu Tutte storie (1993), Ho bisogno di te z novej platne a starý song Terra promessa ešte z roku 1984. Eros má hitov na rozdávanie, tak si musel pomôcť aj v súčasnosti populárnym medley, teda mixom skrátených verzií, zaradil do nich päť skladieb, Dove c'é musica, L'ombra del gigante, Un attimo di pace, Un'emozione per sempre a Quanto amore sei. Diváci sa bavia, tlieskajú a niektoré známe refrény aj spievajú. Eros je potešený a viackrát posiela do hľadiska úprimné grazie. Dokonca sa pokúša aj o slovenčinu otázkou Ako sa máte či Ďakujem, že ste prišli. Koncert pokračoval piesňou Buonamore, hitom I Belong to You (Il ritmo della passione), kde za Američanku Anastasiu zaskočila vokalistka Giorgia Galassi a ďalšou skladbou z novej platne In primo piano.Potom ostal Eros na pódiu sám a iba s akustickou gitarou ponúkol medley štvorice piesní Adesso tu, L'aurora, Una storia importante a Un angelo disteso al sole. Na pódium sa vrátila kapela, aby hľadisko spoločne rozhýbali hitmi Un'altra te, Piú che puoi, kde za Američanku Cher zaskočila druhá vokalistka Monica Hill, Se bastasse una canzone, Per le strade una canzone, Fuoco nel fuoco, Cose della vita, Musica é a Senza non perderci di vista, pri ktorej aj predstavil sprievodnú kapelu. Stojí zato ich predstaviť, bolo ich osem inštrumentalistov a dve vokalistky, hrali v zložení Luca Scarpa (hudobný režisér a klavír), Giovanni Boscariol (klávesy), Giorgio Secco a Christian Lavoro (gitary), Paolo Costa (basa), Corey Sánchez (gitara), Eric Moore (bicie), Scott Paddock (saxofón) a dve vokalistky Monica Hill a Giorgia Galassi.Bez prídavku nemôže odísť ani Eros Ramazzotti. Zaplnená aréna si ich vyslúžila v podobe songov Siamo, Per me per sempre a superhitu Piú bella cosa. Klaňačka, poďakovanie, záver skvelého večera. Pokiaľ diváci prišli do hľadiska aspoň trocha naladení na taliansky večer, tak hlavne dámska časť publika odchádzala výborne naladená a tento koncert bude doznievať ešte dobrých pár hodín.Elegantná a vkusná scéna s prepracovanými svetelnými a laserovými efektmi, po bokoch dve veľkoplošné obrazovky, kapela na pódiu rozdelená na dve časti po oboch stranách pódia tak, aby prostriedok oblúkového pódia s mólom do hľadiska bol k dispozícii hlavnému protagonistovi. V priebehu koncertu premietli klipy o tom, ako plasty v moriach a oceánoch, a zamorené ovzdušie ničia našu planétu, ich morálny apel na ľudstvo ocenilo publikum potleskom. Temperamentnému Talianovi sa na Slovensku páči, bolo to už jeho šieste vystúpenie, štyri bratislavské, 10. 6. 2001, 9. 5. 2013, 15. 3. 2016 a 5. 10. 2019, všetky na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, dvakrát hral v Košiciach 27. 2. 2010 a 30. 9. 2015 v Steel aréne.Aktuálne turné začal 55-ročný rodák z Ríma 14. februára v talianskej Mantove a skončí ho budúci rok 13. marca v Los Angeles. Do slovenskej metropoly prišiel z bulharskej Sofie, kde koncertoval 3. októbra. Z Bratislavy jeho cesta povedie do Kyjeva, kde koncertuje 8. októbra, ďalšími zastávkami budú Moskva (10. a 11. 10.), St. Petersburg (13. 10.), Helsinki (15. 10.), Kaunas (18. 10.), Varšava (20. 10.), Praha (22. 10.), Budapešť (24. 10.), Kodaň (27. 10), októbrový program ukončí vo švédskom Štokholme (30. 10.).Eros Luciano Walter Ramazzotti, tak znie jeho celé meno (*28. 10. 1963, Rím) vydal v januári 1985 debutový album Cuori agitati. Už tým prvým sa dostal do povedomia. Ďalšie dva Nuovi eroi (1986) a In certi momenti (1987) sa dostali na prvé miesto. V októbri 2007 vydal kompilačný album e2, v máji 2009 vyšiel album Ali e Radici (Roots & Wings). V máji 2015 vydal album s názvom Perfetto. Úspešné sú jeho duetá Non siamo soli s Ricky Martinom, Cose della vita s Tinou Turner, Piu che puoi so Cher či I Belong To You s Anastaciou. V talianskom singlovom TOP 40 rebríčku mal zatiaľ dvadsaťšesť piesní, deväť z nich sa dostalo na prvé miesto. Populárny je v Európe, v anglickej hitparáde sa však nepresadil. V novembri 2018 vydal nový album Vita ce n'é (There Is Life), ktorý promuje na svetovom turné.