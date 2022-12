Eros Ramazzotti odkazuje do Košíc i Bratislavy: „Užijeme si veľa zábavy!“

Bratislave už nadelil dávku temperamentu

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Idol ženských sŕdc, ale aj milovníkov Talianska Eros Ramazzotti začiatkom tohtoročnej jesene, po štyroch rokoch vydal nový album Battito Infinito obsahujúci 12 skladieb. Live predstavenie najznámejších hitov a novej štúdiovky si fanúšikovia talianskej muziky, v rámci rovnomenného celosvetového turné, užijú 8. marca 2023 v košickej Steel Aréne a 15. apríla 2023 v Tipos Aréne – Zimný štadión Ondreju Nepelu v Bratislave.Hudobnými cenami ovenčený spevák Eros Ramazzotti sa na Slovensku naposledy predstavil v roku 2019. Jeho dynamická šou v hlavnom meste, v ktorej zazneli skladby z albumu Vita Ce N'é, popretkávané spevákovými megahitmi, priviedla do varu nielen návštevníkov koncertu.





https://www.youtube.com/watch?v=rFsDj-jJPCQ



Silný, nie len hudobný zážitok zanechal svojím vystúpením i v žurnalistoch. Zástupcovia médií po koncerte taliansku hviezdu ovenčili titulkami ako “Eros Ramazzotti nadelil Bratislave dávku talianskeho temperamentu,” či ”Eros Ramazzotti sa v Bratislave predviedol v životnej forme,“ ,ale aj ”Eros Ramazzotti nadelil Bratislave temperament.“

Vstupenky online sú dostupné v sieti Ticketportal

Live návrat chcel vo veľkom štýle

Na svoje posledné vystúpenie na našom území si spomína i šarmantný spevák. „Na koncert v Bratislave v roku 2019 mám pekné spomienky a teším sa na opätovné stretnutie s vrúcnym slovenským publikom,“ odkazuje Ramazzotti.A zároveň prezrádza: „Svoj návrat live som chcel vo veľkom štýle. Chcem prekvapiť svoje publikum špičkovým pódiom, hoci stredobodom celej show zostáva hudba. To všetko by som nemohol bez špeciálneho tímu, ktorý ma sprevádza na každom živom vystúpení, od hudobníkov cez vokalistov, až po produkčný tím Battito Infinito World Tour.“Päťdesiatosemročný rodák z Ríma svojim fanúšikom a návštevníkom pripravovaných podujatí adresoval i milý odkaz: „Všetkých vás budem čakať 8. marca 2023 v Steel Aréne v KOŠICIACH a 15. apríla 2023 na Zimnom štadióne O. Nepelu v BRATISLAVE – budú to dva neprehliadnuteľné večery a užijeme si veľa zábavy, to vám garantujem!“

Vstupenky online sú dostupné v sieti Ticketportal