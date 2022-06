Eros Ramazzotti ohlásil celosvetové turné spolu s vydaním nového albumu. Na Slovensku sa predstaví v Bratislave i Košiciach

Taliansky temperament zažijú Bratislava i Košice!

Eros Ramazzotti

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Idol ženských sŕdc, ale aj milovníkov Talianska, Eros Ramazzotti , zverejnil dátumy celosvetového turné k novému albumu Battito Infinito, ktorý uzrie svetlo sveta 16. septembra tohto roku. Názov albumu v preklade znamená nekonečný rytmus a napovedá, že pôjde o temperamentom nabitý nosič.Svoju rovnomennú, celosvetovú koncertnú šnúru odštartuje predpremiérovými koncertmi k vydaniu albumu 15. septembra 2022 v španielskej Seville, následne sa predstaví v Agrigente, Verone, Aténach a Caesarei.Celosvetové turné bude počas jesene a zimy pokračovať naprieč Severnou i Južnou Amerikou. Európska časť turné započne vo februári 2023. Svoje najväčšie hity, ale aj novinky z avizovaného albumu, predstaví aj na Slovensku a to hneď v dvoch mestách!Charizmatický spevák ani tento raz nevynechá srdce strednej Európy a slovenskému ľudu priblíži nové skladby, ale aj najznámejšie hity, ktoré zachytávajú jeho kariéru, v košickej Steel Aréne už 8. marca 2023 a na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu dňa 15. apríla 2023.Päťdesiatosemročný rodák z Ríma, deň po ohlásení projektu Battito Infinioto, ponúkne prostredníctvom prvého singlu Ama, ochutnávku zvuku pripravovaného nosiča. Novinka zaznamenáva návrat na pódiá jedného z najobľúbenejších talianskych umelcov všetkých dôb. A predstavuje posolstvo celosvetovej lásky. Je hymnou slobody, zároveň pozvánkou milovať bez obmedzení, hraníc a bariér a oslavovať tento pocit vo všetkých možných formách. Eros Ramazzotti sa aktívne podieľal na každom malom detaile a kroku produkcie piesne, ktorá má predpoklad stať sa ďalším hitom populárneho Taliana.Vstupenky na čerstvo ohlásené koncerty Erosa Ramazzottiho v Košiciach i v Bratislave budú v predaji od štvrtku 23. júna 2022 od 10:00 hod. na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Eros Ramazzotti je nesporne jeden z najúspešnejších svetových umelcov. Jeho piesne významne mapujú históriu talianskej hudby a sú počúvané fanúšikmi naprieč celou zemeguľou. Rodák z Ríma predal 70 miliónov nahrávok, na konto si pripísal vyše 2 bilióny vypočutí na online platformách a takmer dva bilióny vzhliadnutí na YouTube kanáli.Po 14 štúdiových albumoch, vypredaných európskych koncertných sálach a svetových turné, nespočetných oceneniach a uznaniach, teraz oslavuje 35 rokov svojej kariéry s Battito Infinito, celosvetovým turné k novému albumu, ktoré uzrie svetlo sveta 16. septembra 2022.Posledný album "Vita Ce N’è" vydal umelec v roku 2018 a bol predstavený kolosálnym turné 90-tich vystúpení, v 32 krajinách po celom svete. "Vita Ce N'è World Tour” odštartovalo v Olympiahalle v Mníchove. Veľkolepú šou malo možnosť zažiť i slovenské publikum. Z koncertu, ktorý sa uskutočnil 5. mája 2019, si fanúšikovia talianskej hudby odniesli nielen skvelý hudobný, ale aj vizuálny zážitok.Album "Vita Ce N’è" zachytáva začiatky projektu vydávania na vinyle a digitálneho formátu nahrávok, ktoré charakterizujú jeho umeleckú cestu počas rôznych štádií a znovu objavuje nadčasovú ponuku hitov ako: "Dove C'è Musica", "Nuovi Eroi", "Tutte Storie", "ER9S", "Stilelibero", "In Ogni Senso", "In Certi Momenti".