Eros Ramazzotti vydal nový album Battito Infinito, naživo ho predstaví aj v Košiciach a Bratislave

Album je venovaný najmä Láske

Spolupráca s Jovanottim

Túžba po návrate do detstva

Nezameniteľný štýl

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Populárny spevák a hitmaker Eros Ramazzotti začiatkom júna ohlásil celosvetovú koncertnú šnúru Battito Infinito spolu s dátumom vydania svojho najnovšieho rovnomenného štúdiového počinu.Pri príležitosti zrodu novinky odštartoval turné predpremiérovými koncertmi k vydaniu nosiča a to 15. septembra 2022 v španielskej Seville, album následne predstavuje v Agrigente, Verone, Aténach a Caesarei. Oficiálny začiatok turné je naplánovaný na 30. októbra 2022 v USA. Následne sa cez Kanadu a Južnú Ameriku presunie do Európy.Koncert šarmantného speváka neminie ani Slovensko. V našich končinách sa predstaví hneď dvakrát! Prvý koncert si milovníci talianskej muziky užijú v košickej Steel Aréne už 8. marca 2023, približne o mesiac neskôr, ukáže pravý taliansky temperament na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, konkrétne dňa 15. apríla 2023.Približne dva týždne po spustení ošiaľu nového albumu a celosvetového turné Battito Infinito Ramazotti ponúkol prvú ochutnávku zvuku nového nosiča a to zverejnením videoklipu k piesni Ama, čo v preklade znamená milovať. Skladba je venovaná spevákovej bývalej partnerke Michelle Hunziker a ich spoločnej dcére Aurore, ktorá vzišla z ich lásky.Druhý singel z albumu Battito Infinito, ktorý sa dočkal i vizuálnej podoby, Sono spája zmyselnosť Alejandra Sanza a nezameniteľnú farbu hlasu Erosa Ramazzottiho. Fanúšikov pozýva veriť svojim snom bez všetkých skúšok a trápení, ktoré prinášajú zmeny a životné vzostupy a pády.Hudobné video k piesni je skutočným skokom do minulosti, v ktorom hrajú mladí chlapci, stvárňujúci Alejandra a Erosa naháňajúci loptu – akoby naháňali sen svojím bezstarostným prístupom, aký dokážu mať len deti. Príbeh nás po dlhej časovej línii privedie až do prítomnosti: dvaja dospelí, úspešní muži spievajú o živote a jeho kolísajúcej kráse, no nikdy nezabúdajú na svoje korene.Na čerstvo vydanom štúdiovom nosiči sa okrem spomínaného dueta objavuje ešte jedna hudobná spolupráca a to s Ramazzottiho rodákom, spevákom, skladateľom a rapperom Jovanottim. Spoločný duet je prívalom energie, pozitivity a nádeje.Dvaja velikáni talianskej a medzinárodnej hudby medzi riadkami posielajú silnú výzvu k ochrane prírody okolo nás, veľmi dôležitej zložky života: „Tak ako stromy, aj my zapúšťame korene, pestujeme ich a je našou povinnosťou sa o ne starať."Album dopĺňa ďalších deväť skladieb, pričom každá nesie odkaz. Titulná skladba, ktorá ide názvom ruka v ruke s celým albumom, i turné - Battito Infinito je pieseň s veľmi silnou melódiou, v ktorej Erosov hlas pretkávajú tóny piána a je prísľubom večnej lásky, návratu k „sillabare il verbo amare“ (dôraz na sloveso „milovať“).Latinským rytmom, pieseň Madonna De Guadalupe, fanúšikov prenesie do Južnej Ameriky. Aby bola pieseň ikonickou už od samého začiatku, v diaľke znie hlas – akoby z megafónu – a energický zvuk sóla na trúbke.V perfektnej kombinácii s drevenými dychovými nástrojmi, maracas a klávesmi, je pesnička hymnou o láske vo svite mesiaca a hviezd a prináša impulz “a tornare ad amare le cose più vere” (“návratu k láske k najautentickejším veciam“) v každodennej jednoduchosti.Hudobnú pozvánku k tancu Eros posiela prostredníctvom piesne Ritornare a Ballare a je odkazom na tanečnú hudbu 70-tych rokov. Do rokov 80-tych talianska hviezda premostila piesňou, ktorú pomenoval po generácii Eccezionali, ľuďoch, ktorých láska, jedna z najšpeciálnejších tajných zbraní, zahojí všetky rany a vyhrá všetky vojny.Aj ďalšie piesne Eros Ramazzotti venoval láske. Gli Ultimi Romantici, je o ľuďoch, ktorí veria v lásku vo všetkých jej podobách a nachádzajú ju vo všetkom: už ich ostalo len pár, ale sú autentickí, jediní, ktorí stále vedia skutočne snívať.Skladba Magia je emóciami nabitou truhlicou plnou všetkých aspektov otcovskej lásky a zachytáva Erosovu lásku k svojmu synovi Gabriovi. Ramazzottiho vrúcne slová spájajú túžbu po návrate do detstva s pocitom zodpovednosti a úmyslom naučiť svoje deti všetko, čo vieme o svete tam vonku: “la vita è una magia / perchè la tua vita è anche un po’ la mia” („život je kúzelný / lebo tvoje je čiastočne aj moje“), spieva v piesni.Nessuno A Parte Noi, romantická klavírna balada hovorí o tom, že aj tie najkrajšie veci môžu skončiť, ale aj o túžbe začať odznova, nájsť nové šťastie, ale aj o schopnosti uchovať si spomienky na minulosť a životné skúsenosti. Významovým protikladom je pieseň Ti Dedico, večná láska ako z učebnice a je venovaná nerozlučným spojeniam, ktoré nezaniknú ani s prekážkami, ktoré život prináša. "nonostante la distanza, ci saremo, solo tu ed io" („aj napriek vzdialenosti tam budeme, iba ty a ja“).Album Battito Infinito zakončuje pieseň Ogni Volta Che Respiro s veľkým významom: Prvá a jediná popová skladba z pera Maestra Ennia Morriconeho.Text zložila Mariella Nava a nesie sa v duchu Erosovho nezameniteľného štýlu. Ľúbostný list, prísľub večnej lásky z čias minulých a istota, že tu jeden pre druhého vždy budeme: “noi, chiusi in un tempo solo senza vincoli / una sintesi / ti darò il mondo” („my, uviazli sme v jednej chvíli bez zábran / splynutie / dám ti svet“).Nové piesne z albumu Battito Infinito päťdesiatsedemročný rodák z Ríma, spolu so svojím špičkovým hudobným ansámblom, predstaví v košickej Steel Aréne 8. marca 2023 a na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave dňa 15. apríla 2023 a to prostredníctvom veľkolepej produkcie a efektnej pódiovej scény.Eros Ramazzotti je známy tým, že svoje koncerty, ktoré sú venované jeho novým hudobným počinom, pretkáva i svojimi najúspešnejšími hitmi, ktoré mapujú vyše 40-ročnú hudobnú kariéru temperamentného Taliana.Slovenskí návštevníci oboch koncertov sa tak môžu, okrem noviniek, tešiť aj na staršie skladby, ktoré sa na našom území stali notoricky známe. Vstupenky na oba koncerty Erosa Ramazzottiho sú k dispozícii na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.