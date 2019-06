Érsek: Podozrenia pri výstavbe D4 a R7 musia byť čo najskôr objasnené

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Michalovce 26. júna (TASR) - Podozrenia pri výstavbe bratislavského obchvatu, ktorý je súčasťou budovania diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, musia byť čo najskôr objasnené. V súvislosti so stredajším zásahom polície to uviedol minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý sa však podľa svojich slov o zásahu dozvedel z médií.interpretoval minister konanie polície. Informoval tiež, že jeho rezort polícii poskytol vzorky, ktoré na mieste nazbierala Národná diaľničná spoločnosť.Policajti v stredu opäť zasahovali na stavbe bratislavského obchvatu, ktorý je súčasťou budovania diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, podľa ktorej sa tam vykonávali úkony súvisiace s environmentálnou trestnou činnosťou.Policajti v tejto súvislosti zasahovali v Bratislavskom kraji už koncom marca. Zásah mal podľa medializovaných informácií súvisieť s podozreniami, že sa na stavbu D4 a R7 používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad. Polícia neskôr pre TASR priblížila, že v tomto prípade je aktuálne vedené trestné stíhanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi.V marci polícia informovala, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe M. J. H. a jednej právnickej osobe, bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Obvinený je stíhaný na slobode.Spoločnosť D4R7 Construction, zodpovedná za stavbu obchvatu, považuje informácie o kontaminácii za dezinformačnú kampaň. Výstavba podľa nej spĺňa vysoké kvalitatívne štandardy a všetky právne požiadavky.