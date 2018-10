Érsek pripravil podľa SaS nepodarenú privatizáciu letiska v Bratislave

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika Foto: Facebook Letisko Bratislava Foto: Facebook Letisko Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) pripravil podľa opozičnej SaS nepodarenú privatizáciu bratislavského letiska. Hovorí sa síce podľa liberálov o prenájme letiska, ale prenájom na 30 rokov bude mať podľa SaS účinky privatizácie.opísala SaS v stredajšom stanovisku.Návrh ministerstva dopravy je podľa liberálov primárne zameraný na prevádzkovanie letiska a nie na investície, teda na rozvoj. Podľa poslanca SaS Miroslava Ivana teda existuje reálne riziko, že po 30 rokoch prenájmu nájomca letisko štátu vráti v stave, ktorý bude vyžadovať vysoké investície nielen do rozvoja, ale aj do údržby.apeloval Ivan.SaS tiež žiada, aby ministerstvo následne tieto ciele podložilo odhadmi reálnych finančných potrieb a až nakoniec predložilo verejnosti analýzu obchodno-vlastníckych modelov, aby bolo jasné, ktorý z nich najlepšie vytýčené strategické ciele naplní. Teda, či to má byť riadna privatizácia, dlhodobý prenájom, alebo ponechanie letiska v rukách štátu vrátane jeho manažovania. Liberáli zároveň žiadajú vládu, aby na súčasný plán ministra Érseka nepristúpila.Ministerstvo dopravy aktuálne vypracovalo návrh projektu, ktorým sa má uskutočniť proces výberu koncesionára pre Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave. Predložilo ho do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort očakáva, že realizáciou verejno-súkromného partnerstva formou udelenia koncesie sa zabezpečí dlhodobý udržateľný rozvoj letiska. Profitovať má z toho aj štát. Podľa ministerstva sa udelením koncesie minimalizujú riziká súvisiace s vlastníctvom a prevádzkou letiska pri ponechaní určitej kontroly nad strategickými aktívami.konštatoval minister Érsek.