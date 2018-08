Érsek si vyžiadal od SSC informácie k zákazke na videá mosta v Komárne

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 2. augusta (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) si už vyžiadal od generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Romana Žemberu informácie k zákazke na zabezpečenie foto a videodokumentácie k cestnému mostu medzi Komárnom a Komáromom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.zdôraznila Ducká. Ide o zákazku SSC za takmer 60.000 eur, na ktorú upozornil portál Aktuality.sk.Fotodokumentácia a promo video má pripomínať výstavbu nového mosta medzi týmito dvomi mestami. Dodávateľ má podľa portálu natočiť desať videí pomocou dronu a každé má mať aspoň minútu. Okrem toho má namontovať dve časozberné kamery a odovzdať z nich spracované video.Zákazku vyhrala firma Segal zo Žirian s najnižšou cenou 58.200 eur. Portál však tvrdí, že podľa odborníkov by takéto práce mali stáť násobne menej, zhruba od 10.000 do 20.000 eur.uviedli Aktuality.sk.Podľa portálu robila SSC pred súťažou prieskum trhu, v ktorom oslovila tri firmy. Iba jedna z oslovených sa však venuje časozbernému a aj leteckému snímkovaniu s dronmi. Teda tomu, čo cestári hľadali. Je ňou víťazná spoločnosť z tendra. Túto istú trojicu firiem pritom SSC podľa portálu oslovila aj na predloženie súťažných ponúk.Na zákazku reagoval aj opozičný poslanec hnutia OľaNO Ján Marosz. Vo štvrtkovom stanovisku uviedol, že hnutie podáva v tejto veci podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárne nakladanie s peniazmi pri tejto zákazke.dodal Marosz.