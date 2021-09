Erupcia sopky na Kanárskych ostrovoch napáchala mnoho škôd. Láva ničila všetko, čo jej stálo v ceste (video)

Ľudia by nemali vychádzať zo svojich domov

Materiálne škody môžu ešte vzrásť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Chrliaca sopka Cumbre Vieja ani láva tečúca smerom k vodám Atlantického oceána na kanárskom ostrove La Palma patriacom Španielsku nespôsobili žiadne úmrtia či zranenia osôb, napáchali však viacero škôd. Vytekajúca láva nemilosrdne ničila všetko, čo sa jej postavilo do cesty - domy, záhrady i bazény.Úrady dosiaľ včas evakuovali viac ako 6000 ľudí, v utorok museli previezť do bezpečia obyvateľov dediny El Paso v bezprostrednom okolí vulkánu. Zničené boli desiatky domov na svahoch pod sopkou. Podľa britského spravodajského portálu BBC vyčíňanie sopky dosiaľ spôsobilo škody na 166 domoch a láva pokrýva plochu 103 hektárov.Iné zdroje však vravia až o 300 zničených domoch. Keďže láva tečúca do mora môže vyvolať chemické reakcie spojené s explóziami a uvoľňovaním toxických plynov, úrady vydali zákaz zdržiavania sa v okruhu dvoch námorných míľ (3,7 kilometra) na miestach, kde láva vteká do mora.Jedno zo zdevastovaných obydlí patrilo i nemeckému páru Matthiasovi a Anette Fuchsovcom. Tí si domček kúpili ešte v mladosti. Tvrdia, že do domu v tradičnom kanárskom architektonickom štýle sa zamilovali na prvý pohľad a vylepšovali ho takmer štyri desaťročia.„Bolo to výnimočné miesto. Keď sme ho prvý raz zbadali, zamilovali sme sa doň,“ uviedla Anette Fuchsová pre agentúru AP a podotkla, že manželia v dome často organizovali veľké večere a posedenia s priateľmi a príbuznými. „Bol to raj,“ dodala.Podľa Vulkanologického inštitútu Kanárskych ostrovov láva smerovala k moru rýchlosťou asi 700 metrov za hodinu, pričom jej teplota bola viac ako 1000 stupňov Celzia. Úrady na La Palme, kde ľudia žijú prevažne z poľnohospodárstva, vyzvali ľudí v širokom okolí sopky, aby sa zdržiavali doma za zatvorenými dverami a oknami.Experti odhadujú, že vytekanie lávy môže trvať týždne alebo mesiace, ale miestnym obyvateľom už podľa nich nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.Daniel Álvarez, majiteľ baru v Las Manchas, jednej z dedín v blízkosti sopky, bol v nedeľu evakuovaný so svojou rodinou a zdržiaval sa vo vojenských kasárňach El Fuerte spolu s ďalšími 300 evakuovanými nevediac, či láva pohltila jeho dom.„Zatiaľ sa zdá, že je v bezpečí, ale láva si robí mnoho cestičiek. V dome máme celý svoj život. Museli by sme začať odznova,“ vraví. Šéf vlády Kanárskych ostrovov Ángel Víctor Torres uviedol, že letecká doprava v oblasti nebola ovplyvnená. Očakáva však, že materiálne škody budú značné.Kanárske ostrovy sú sopečné súostrovie, ktoré tvorí osem ostrovov. V najbližšom bode sú od afrického Maroka vzdialené iba 100 kilometrov. Sopka Cumbre Vieja ostatný raz vybuchla v roku 1971. Erupcia vtedy trvala viac ako tri týždne. Predtým posledná erupcia na Kanárskych ostrovoch nastala pod vodou pri pobreží ostrova El Hierro v roku 2011 a trvala päť mesiacov.