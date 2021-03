ESET varuje pred podvodnými emailami, útočníci sa zamerali na návštevníkov porno stránok

Obeťami môžu byť aj deti

Prelepte si webkameru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2021 - Bezpečnostná spoločnosť ESET varuje ľudí pred podvodnými e-mailovými správami, ktoré sa snažia vymámiť peniaze hlavne od tých, ktorí sledujú online pornografické videá. Tento typ mailov sa na Slovensku objavil vo väčšom množstve.Útočník tvrdí, že hackol zariadenie obete, vďaka čomu si ju nahral pri sledovaní pornografického obsahu.Ako podotkol Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť z ESET, za utajenie materiálu útočník žiada 1 450 eur v Bitcoinoch a obeti dáva na zaplatenie 48 hodín s tým, že ak na jeho podmienky nepristúpi, tak rozpošle inkriminované video všetkým kontaktom, ktoré sa mu podarilo z nainfikovaného zariadenia ukradnúť. Podľa odborníka však ide o podvod, pričom útočník žiadne video obete nemá.Podobné e-mailové podvody alebo takzvané scamy sa objavujú už roky. Takáto schéma, ktorá väčšinou žiada od obete len peňažné výkupné, sa nazýva anglickým pojmom sextortion.O sextortion ide aj v prípadoch, kedy má útočník reálne fotografie obete získané napríklad z intímnej konverzácie s nastrčenou volavkou. Obzvlášť nebezpečným je, ak sa v prípade obete jedná o dieťa. V niektorých zahraničných verziách útočník tvrdí, že pozná heslo obete a ako dôkaz ho napíše do správy.Podobné údaje pritom mohol získať z niektorého veľkého úniku dát, pri ktorých sa na internet dostali miliardy skutočných prístupových údajov. Ak používateľ naozaj dané heslo niekedy používal, môže ho jeho vpísanie do správy vystrašiť a dohnať k unáhlenej platbe.„Ak podobný email nájdete aj vy vo svojej schránke, konajte pomaly, rozvážne a vyvarujte sa unáhlených krokov. Na scam v prvom rade neodpovedajte, nesťahujte si jeho prílohy, neklikajte na vložené linky a útočníkom určite neposielajte peniaze. V prípade, že útočník uvádza vaše skutočné heslo, odporúčam zmeniť si ho a aktivovať si na danej službe dvojfaktorovú autentifikáciu. Vo viacerých prípadoch totiž prihlasovacie údaje útočníci naozaj otestujú a hacknutý účet používajú prinajmenšom na ďalšie šírenie svojich správ. Svoje zariadenie si tiež preskenujte spoľahlivým bezpečnostným softvérom, aby ste sa vyhli infekcii a ďalším problémom, napríklad zneužitiu zabudovanej webkamery. To sa dá napríklad obyčajným prelepením jej objektívu,“ radí Ondrej Kubovič.