ESĽP odsúdil Rusko za nedostatočné vyšetrovanie vraždy A. Politkovskej

Ľudia držia portréty zosnulej novinárky Anny Politkovskej, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 17. júla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) odsúdil v utorok Rusko kvôli tomu, že nezaviedlo do platnosti adekvátne vyšetrovacie opatrenia na identifikáciu objednávateľov vraždy ruskej opozičnej novinárky a aktivistky za ľudské práva Anny Politkovskej. Tá bola zastrelená v Moskve 7. októbra 2006.uvádza sa v oficiálnom vyhlásení Európskeho súdu pre ľudské práva.Hlasovanie v podobe piatich hlasov proti dvom - proti boli ruský a slovenský sudca - podľa ESĽP naznačilo, že došlo k porušeniu čl. 2 z Európskeho dohovoru o ľudských právach, pojednávajúceho o "práve na život".Súd spadajúci pod činnosť Rady Európy (RE) konal na žiadosť rodiny zastrelenej novinárky. Podľa rozhodnutia súdu vyšetrovanie viedlo k hmatateľným výsledkom, pretože päť mužov bolo priamo obvinených z vraždy, zároveň však súdna inštancia zo Štrasburgu konštatuje, že v prípade takejto vraždyuvádza sa v stanovisku ESĽP. Podľa súdu mali zodpovedné orgány vziať do úvahy a sledovať aj ďalšie scenáre vrátane tých, o ktorých hovorila žaloba, že za atentátom mohli stáť dôstojníci ruskej tajnej služby FSB alebo ľudia z prostredia vlády Čečenskej republiky.ESĽP v tejto súvislosti pripomenul, že Politkovská vyšetrovala aj obvinenia z porušovania ľudských práv spáchaných počas druhej vojny v Čečensku a opakovane kritizovala politiku ruského prezidenta Vladimira Putina.Utorňajší rozsudok ESĽP nie je konečný, ruská strana môže podať odvolanie v lehote do troch mesiacov.Čečenec Lom-Ali Gajtukajev, ktorý bol spolu s Rustamom Machmudovom obvinený z prípravy a realizácie vraždy Politkovskej, zomrel vo väzení v júni 2017. Obaja boli odsúdení na doživotný trest za mrežami.Moskovský policajt Sergej Chadžikurbanov dostal za pomoc pri príprave vraždy prominentnej novinárky 20 rokov väzenia. ESĽP upozornil, že objednávatelia vraždy doteraz nie sú známi.