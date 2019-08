Ešte raz a naposledy prichádza do kín Rambo v podaní S. Stalloneho

Na archívnej snímke americký filmový herec, scenárista a režisér SYLVESTER STALLONE. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. augusta (TASR) - Fanúšikovia odvážneho a nezlomného Johna Ramba sa môžu tešiť na nové kúsky tohto akčného hrdinu. Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do kín Rambo v podaní Sylvestra Stalloneho.TASR o tom informovala Stanislava Borská z distribučnej spoločnosti Bontonfilm.Po neľútostných bojoch v džungli a púšti sa dej zavŕši tam, kde sa v snímke Prvá krv začal. Doma v Amerike. Ramba nakoniec aj tu doženie minulosť. Bude nútený oprášiť svoje schopnosti a vydať sa na cestu krvavej pomsty.Rambo sa konečne vrátil domov. Usadil sa na ranči v Arizone a démonov zo svojej zabijackej minulosti sa snaží vyhnať pokojným životom kovboja v americkom zapadákove. Nájde sa aj niekoľko ľudí, ktorých má rád a na ktorých mu záleží. Má šancu dosiahnuť vnútorný pokoj. A práve obyčajný pocit, že má konečne pre čo žiť, ho neľútostne vráti tam, odkiaľ sa snaží utiecť. Do sveta zabíjania. Dcéra jeho dávneho priateľa totiž nedbá na výstrahy a vydá sa za hranice do Mexika, kde ju unesie miestna mafia. Únosy dievčat na nútenú prostitúciu robia zločinci v Mexiku bežne, v tomto prípade však majú obrovskú smolu.hovorí Rambo pokojne a s rozmyslom smerom ku gangu mexického drogového kartelu. Každý, kto o Rambovi niekedy počul, vie, že nie je dôvod neveriť mu. Boh pozná zľutovanie, John nie.Prvýkrát s krátkymi vlasmi, prvýkrát bez čelenky, prvýkrát u seba doma, prvýkrát unavený. Zato stále s lukom a ikonickým nožom.avizuje distributér filmu, ktorého prvé záber Stallone osobne predstavil na festivale v Cannes, kde vzbudili veľké očakávania. Atmosféra, boj s vlastnou minulosťou a dôraz na samotnú postavu sľubujú dôstojnú rozlúčku s filmovou sériou a postavou, ktorá sa stala takmer synonymom žánru akčného filmu.