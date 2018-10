Česká snoubordistka Ester Ledecká, archívna snímka. Foto: TASR/AP Česká snoubordistka Ester Ledecká, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Praha 23. októbra (TASR) - Dvojnásobná šampiónka zo ZOH 2018 Ester Ledecká bude naďalej reprezentovať Česko. Tamojší lyžiarsky zväz a jej manažéri sa dohodli na podmienkach reprezentačnej zmluvy, ktorú Ledecká spečatí podpisom po návrate do krajiny. Momentálne sa pripravuje na sezónu v zahraničí, na štvrtok má v Prahe naplánovanú tlačovú konferenciu.Dvadsaťtriročná Ledecká triumfovala v Pjongčangu na lyžiach v superobrovskom slalome a na snouborde v paralelnom obrovskom slalome. Od zväzu dostala viac voľnosti pri výbere komerčných partnerov, organizácii prinesie dohoda peniaze, ktoré môže použiť pre ďalších športovcov a juniorov. Kontrakt uzavrú na celý olympijský cyklus do ZOH 2022 v Pekingu."V pondelok sme to definitívne uzavreli. Myslím si, že sme sa dohodli veľmi výhodne pre Ester aj pre náš úsek," povedal predseda úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek podľa portálu sport.cz.