Eštok by možno podľa Gašpara prehodnotil odvolanie Hamrana, ak by o jeho odchode vedel

Odvolanie pred odchodom do civilu

Eštok postupoval v súlade so zákonom

5.11.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar Smer-SD ) sa domnieva, že bývalý policajný prezident Štefan Hamran mal s predošlým vedením ministerstva vnútra, teda povereným premiérom Ľudovítom Ódorom , zrejme podpísanú nejakú dohodu o odchode.Poslanec Gašpar si myslí, že ak by ju predložil novému ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi , minister by možno prehodnotil svoje rozhodnutie o Hamranovom odvolaní.Uviedol to v relácii V politike televizie Ta3, na margo odvolania policajného prezidenta Hamrana niekoľko dní pred tým, než sa chystal odísť do civilu.„Ak by minister vedel, že o tie tri dni končí, tak by takýto rozkaz asi nevydal," tvrdí Gašpar. Zdôraznil, že Šutaj Eštok postupoval v súlade so zákonom.K tomu, že človek, ktorý je z juhozápadu Slovenska, konkrétne z Komárna, bol prevelený do Popradu, Gašpar poznamenal, že on sám počas svojej kariéry zažil podobné postupy (Gašpar je bývalý policajný prezident. pozn. SITA) . Podotkol, že on s takýmto prístupom nie je stotožnený, vzhľadom na to, že to zažil.