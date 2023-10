Eštok nerobí kroky bez predošlej analýzy, tvrdí Pellegrini a verejnosť musí „čistky v polícií “ vnímať veľmi dobre

27.10.2023 (SITA.sk) - Ak zákon hovorí, že každý, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, musí byť postavený mimo službu, minister vnútra inak, ako v zmysle zákona konať nemôže.Uviedol to predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) na margo postavenia mimo služby šiestich vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu „Som presvedčený, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tak, ako ho ja poznám, nerobí kroky a rozhodnutia bez toho, aby nemal vopred právnu analýzu, čo môže a čo nemôže urobiť," uviedol Pellegrini pre médiá.O funkciu prišli aj policajní viceprezidenti, Pellegrini tvrdí, že takéto „čistky v polícii" musí verejnosť vnímať veľmi dobre. „Konečne budeme mať vo vedení policajtov, ktorí budú robiť všetko pre to, aby sa na Slovensku žilo bezpečne, polícia bude opäť robiť to, čo má a situácia sa zastabilizuje a ukľudní," uviedol.