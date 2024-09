Eštokovo ministerstvo plánuje rozšíriť flotilu vrtuľníkov, momentálne má len jeden letuschopný

11.9.2024 (SITA.sk) - Rezort vnútra momentálne disponuje jedným letuschopným vrtuľníkom, pričom ideálne by bolo, kedy ich mal aspoň šesť. Pre médiá to pred stredajším rokovaním vlády povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Ako ďalej uviedol, za účelom zabezpečia ďalších strojov budúci týždeň na zasadnutie kabinetu predloží koncepciu rozvoja vládnej latky.Na stredajšie zasadnutie vlády minister predložil dodatok k zmluve, ktorá má urýchliť dodanie nového vrtuľníka AW189. Ten by tak mal byť dodaný na Slovensko do konca októbra.„Musí prejsť samozrejme celá posádka školeniami a potom bude využívaný primárne na zásahy pri požiaroch a podobne," zdôraznil minister vnútra.