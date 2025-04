Eštokovo ministerstvo vypísalo tender na košele pre policajtov a hasičov, už nemusia byť zo škrupín kávových zŕn

Košele majú byť z bavlny a polyesteru

Tender sprevádzali pochybnosti

25.4.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra vypísalo verejnú súťaž na košele pre policajtov lesníkov a letcov. Predpokladaná hodnota zákazky je 4,8 milióna eur bez DPH."Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výstrojných súčastí služobnej rovnošaty – košieľ, ktoré sú určené na vystrojovanie príslušníkov Policajného zboru k reprezentačnej rovnošate a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru , v rámci naturálneho vystrojovania pri obnovovaní naturálnych náležitostí. Sú určené na nosenie ako súčasť služobnej rovnošaty. Sú určené aj na nosenie pre štátnych zamestnancov – lesníkov a letcov," píše sa v opise predmetu zákazky.Uchádzači môžu predkladať ponuky do 24. júna. O víťazovi rozhodne najnižšia cena. Celkový počet košieľ má byť 187 280, pričom tento počet sa ešte spresní podľa potrieb verejného obstarávateľa v kúpnych zmluvách uzatvorených na základe rámcovej dohody.Košele s krátkymi aj dlhými rukávmi majú byť z bavlny a polyesteru, pričom bavlna má z toho tvoriť minimálne 80 percent, plus mínus päť percent. V tendri už nie je podmienkou, že použité polyamidové vlákno má byť "modifikované škrupinami kávových zŕn" ako tomu bolo v prípade medializovanej súťaže rezortu vnútra s predpokladanou hodnotou takmer 24 miliónov eur bez DPH.Tá sa týkala tričiek a polokošiel pre policajtov, hasičov a lesníkov. Ako pre agentúru SITA uviedol rezort vnútra, verejné obstarávanie v tomto prípade stále prebieha a "ponuky sa vyhodnocujú".Tender za 24 miliónov eur sprevádzali pochybnosti, či nie je ušitý na mieru pre vopred vybranú firmu, konkrétne sa hovorilo o firme zo Spišskej Novej Vsi. Strana Demokrati kritizovala, že škrupiny z kávových zŕn sú eliminačné kritérium, ktoré je v rozpore so zákonom, a obrátila sa na Úrad pre verejné obstarávanie "Do súťaže so špecifikáciou, v ktorej je obsiahnuté vlákno modifikované škrupinami kávových zŕn, sa môžu zapojiť akékoľvek firmy, keďže takýto materiál je na trhu s vláknami dostupný," reagoval ešte v marci rezort vnútra s tým, že špecifikáciu základného materiálu na polokošele stanovilo "z dôvodu zvyšovania kvality a funkčných vlastností polokošieľ".