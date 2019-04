Estónska prezidentka dúfa, že rokovania s Putinom podporia dialóg

Na archívnej snímke estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 13. apríla (TASR) - Estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová dúfa, že jej schôdzka so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, naplánovaná na 18. apríla v Moskve, podporí dvojstranný dialóg.uviedla Kaljulaidová v piatkovom rozhovore pre estónsku verejnoprávnu televíziu ERR, z ktorého citovala agentúra TASS.povedala Kaljulaidová. To, že sa stretne s Putinon, označila zaHovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre estónsky denník Postimees ešte skôr uviedol, že Putin sa na schôdzke s Kaljulaidovou pokúsi zmierniť obavy Estónska v oblasti bezpečnosti. Peskov dodal, že cieľom stretnutia je, takže praktické rozhodnutia by sa nemali očakávať.